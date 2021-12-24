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    У Києві погіршується погода: на місто суне снігопад

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    Для очищення й обробки вулиць загалом є 458&nbsp;одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки - У Києві погіршується погода: на місто суне снігопад
    Для очищення й обробки вулиць загалом є 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки
    фото: glavcom.ua

    Дорожники готові до роботи в посиленому режимі

    Синоптики прогнозують у найближчі кілька днів у Києві снігопади. Місто готове до погіршення погодних умов та подолання наслідків негоди. Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

    «У Києві погіршуються погодні умови, синоптики прогнозують снігопади у кілька найближчих днів. Нагадую, що у місті працюють пункти обігріву, куди може звернутися кожен, хто потребую допомоги у ці морозні дні та під час негоди. Також на період погіршення погодних умов діє обмеження на в’їзд у місто великогабаритного транспорту, що дає нам змогу розвантажити дороги, а вранці та ввечері мінімізувати затори», – розповів Поворозник.

    Він додав, що до роботи в посиленому режимі вже готові дорожники. Спеціальну техніку корпорації «Київавтодор» розташовують на вихідних позиціях ще до початку опадів, аби оперативно розпочати обробку протиожеледними засобами та прибирання снігу. Для очищення й обробки вулиць загалом є 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки. Де саме працює спецтехніка, можна побачити на онлайн-мапі.

    «Як завжди, у період погіршення погодних умов закликаю містян за можливості не використовувати особистий транспорт, а надавати перевагу громадському. Водіям нагадую, що припарковані автомобілі не мають заважати роботі спецтехніки, аби їх не довелося евакуювати. І будь ласка, будьте пильними та обережними на дорогах!» – підкреслив Поворозник.

    Він також зазначив, що столична інспекція благоустрою у період посилених опадів контролює снігоприбирання на балансових ділянках. Сніг біля будівель та споруд має бути прибраний, і власники несуть персональну відповідальність.

    Як відомо, з 20 грудня у столиці розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні.

    Також нагадаємо, що в посиленому режимі в столиці на час зниження температури повітря працює соціальний патруль.

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    Теги: прогноз погоди Київ дороги Київавтодор КМДА снігопад
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    У Києві погіршується погода: на місто суне снігопад