У Києві погіршується погода: на місто суне снігопад

Дорожники готові до роботи в посиленому режимі

Синоптики прогнозують у найближчі кілька днів у Києві снігопади. Місто готове до погіршення погодних умов та подолання наслідків негоди. Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«У Києві погіршуються погодні умови, синоптики прогнозують снігопади у кілька найближчих днів. Нагадую, що у місті працюють пункти обігріву, куди може звернутися кожен, хто потребую допомоги у ці морозні дні та під час негоди. Також на період погіршення погодних умов діє обмеження на в’їзд у місто великогабаритного транспорту, що дає нам змогу розвантажити дороги, а вранці та ввечері мінімізувати затори», – розповів Поворозник.

Він додав, що до роботи в посиленому режимі вже готові дорожники. Спеціальну техніку корпорації «Київавтодор» розташовують на вихідних позиціях ще до початку опадів, аби оперативно розпочати обробку протиожеледними засобами та прибирання снігу. Для очищення й обробки вулиць загалом є 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки. Де саме працює спецтехніка, можна побачити на онлайн-мапі.

«Як завжди, у період погіршення погодних умов закликаю містян за можливості не використовувати особистий транспорт, а надавати перевагу громадському. Водіям нагадую, що припарковані автомобілі не мають заважати роботі спецтехніки, аби їх не довелося евакуювати. І будь ласка, будьте пильними та обережними на дорогах!» – підкреслив Поворозник.

Він також зазначив, що столична інспекція благоустрою у період посилених опадів контролює снігоприбирання на балансових ділянках. Сніг біля будівель та споруд має бути прибраний, і власники несуть персональну відповідальність.

Як відомо, з 20 грудня у столиці розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні.

Також нагадаємо, що в посиленому режимі в столиці на час зниження температури повітря працює соціальний патруль.

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