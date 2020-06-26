Кіберполіція викрила зловмисників, які продавали персональні дані громадян



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Працівники кіберполіції під час обшуків виявили велику кількість файлів, що містять персональні дані громадян України

Проведено 36 обшуків у різних регіонах України

Під час проведення операції під умовною назвою «ДАТА», спрямованої на протидію несанкціонованим діям з інформацією та незаконному розповсюдженню чи збуту даних з обмеженим доступом, кіберполіція разом зі слідчими підрозділами Нацполіції, міністерством цифрової трансформації України та Службою безпеки України, під процесуальним керівництвом прокуратури провели 36 обшуків у різних областях України. Про це повідомила пресслужба кіберполіції.

За результатами обшуків виявлено велику кількість файлів, що містять персональні дані громадян України, фрагменти баз даних державних, банківських та комерційних установ. Наразі встановлено 25 причетних до правопорушень осіб.

У Запоріжжі кіберполіцейські викрили місцевого мешканця, який за гроші надавав доступ до «хмарних» сховищ, на яких містились бази даних державних установ України.

Крім цього, у Запоріжжі задокументовано злочинну діяльність 7 осіб, які розміщували в мережі Інтернет оголошення про продаж баз даних. В подальшому, отримавши гроші, бази даних замовнику не передавали. Проте попереднім оглядом комп’ютерної техніки у зловмисників виявлено велику кількість персональних даних громадян України. Окрім того, до складу групи входив колишній технічний працівник банку.

Зокрема, у Києві кіберполіція припинила злочинну діяльність мешканця столиці, який перебував на посаді фахівця по роботі з ключовими клієнтами відомої служби таксі. Фігурант за грошову винагороду, яка становила до 10 тисяч доларів, пропонував для продажу базу з персональними даними громадян України. База налічувала досьє на 400 тисяч осіб.

Також у столиці викрито особу, яка за 8 тисяч доларів пропонувала клієнтську базу користувачів відомої компанії. База налічувала досьє на чверть мільйона осіб. Під час спроби продажу такої бази фігуранта було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Кіберполіцейські Чернігівщини викрили місцевого мешканця, який у месенджері продавав базу даних однієї з державних структур.

На Одещині кіберполіція викрила двох осіб, які у месенджері продавали бази даних страхових компаній та банківських установ. Крім цього, один з фігурантів виготовляв підроблені посвідчення водія та реєстраційні документи на авто.

На Донеччині встановлено особу, яка за допомогою шкідливого програмного забезпечення отримувала доступ до клієнтських баз міжнародних market places. Крім цього, адміністрував спеціальні вебсайти для збуту інформації.

Також проведено відповідні заходи у Рівненській, Дніпропетровській, Житомирській, Харківській та Полтавській областях. За результатами викрито осіб, причетних до розповсюдження інформації з обмеженим доступом. Загалом інформацію збували у месенджерах, соціальних мережах, тематичних форумах. Заробіток фігурантів коливався від 10 доларів за досьє на одну особу та до 10 тисяч доларів за базу даних.

За місцями мешкання усіх підозрюваних проведено обшуки. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, жорсткі диски та інше. Під час попереднього огляду техніки виявлено велику кількість файлів, що містять персональні дані громадян України, фрагменти баз даних державних, банківських та комерційних установ. Всі бази актуальні станом на 2019 рік.

Під час досудового розслідування кіберполіцейські задокументували протиправну діяльність 25 осіб. На разі розслідуються кримінальні провадження за ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку), ст. 361-2 (Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації), ст. 190 (Шахрайство) та ст. 182 (Порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 12 травня Національна поліція почала розслідування незаконного поширення персональних даних громадян України на одному з каналів в Телеграмі.