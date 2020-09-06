На Львівщині 7-річна дівчинка опинилася в реанімації через укус змії



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На Львівщині 7-річна дівчинка опинилася в реанімації через укус змії

Плазун вкусив дівчинку в праве стегно

У Львівській області 7-річну дівчинку вкусила змія. В результаті нападу плазуна, дитина опинилася в реанімації.

Про це повідомили в департаменті з питань соціального захисту Львівської ОДА.

Як зазначається, вчора, 5 вересня, змія напала на дитину в с. Красне Турківського району. Тварина вкусила дівчинку в праве стегно, в результаті чого дитина опинилася в реанімаційному відділенні Турківської ЦРЛ, куди її доставили того ж дня.

Більше подробиць про стан дівчинки не повідомлялося.

Головне управління ДСНС України у Львівській області застерігає мешканців області бути обережними та уважними відправляючись у ліс чи на природу.

Якщо випадково побачили плазуна поряд із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть.

У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів.

Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. Вирушаючи у ліс краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить.

До слова, у Дніпрі мешканка багатоквартирного будинку виявила у себе в квартирі живу змію.