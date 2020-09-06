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    Суспільство

    На Львівщині 7-річна дівчинка опинилася в реанімації через укус змії

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    На Львівщині 7-річна дівчинка опинилася в реанімації через укус змії - На Львівщині 7-річна дівчинка опинилася в реанімації через укус змії
    На Львівщині 7-річна дівчинка опинилася в реанімації через укус змії

    Плазун вкусив дівчинку в праве стегно

    У Львівській області 7-річну дівчинку вкусила змія. В результаті нападу плазуна, дитина опинилася в реанімації.

    Про це повідомили в департаменті з питань соціального захисту Львівської ОДА.

    Як зазначається, вчора, 5 вересня, змія напала на дитину в с. Красне Турківського району. Тварина вкусила дівчинку в праве стегно, в результаті чого дитина опинилася в реанімаційному відділенні Турківської ЦРЛ, куди її доставили того ж дня.

    Більше подробиць про стан дівчинки не повідомлялося.

    Головне управління ДСНС України у Львівській області застерігає мешканців області бути обережними та уважними відправляючись у ліс чи на природу.

    Якщо випадково побачили плазуна поряд із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть.

    У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів.

    Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. Вирушаючи у ліс краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить.

    До слова, у Дніпрі мешканка багатоквартирного будинку виявила у себе в квартирі живу змію.

    здоров'я Львівщина ДСНС діти ліс
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