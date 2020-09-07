У Києві дівчина отримала кілька ударів ножем за відмову провести її додому



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Правоохоронці вилучили ніж на місці злочину Фото: Нацполіція

Поліцейські затримали чоловіка, який ножем поранив дівчину

На бульварі Кольцова у Святошинському районі Києва чоловік наніс ножові поранення перехожій, коли та відмовила йому у пропозиції провести її до місця мешкання.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що з бульвару Кольцова госпіталізовано до медичного закладу 26-річну дівчину з проникаючим ножовим пораненням грудної клітини та живота. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції, працівники карного розшуку та патрульні поліцейські.

Правоохоронці провели ряд необхідних першочергових слідчий дій, встановили свідків події та вилучили ніж, який направили на експертизу.

Як розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишев, прийшовши до тями потерпіла надала поліцейським детальний опис нападника та розповіла, що до неї підбіг незнайомий чоловік та запропонував провести її додому. Отримавши відмову, зловмисник обурився та дістав з кишені ніж, яким завдав декілька ударів у груди та живіт дівчини.

«Відпрацьовуючи зібрану інформацію оперативні співробітники Святошинського управління поліції встановили місцезнаходження нападника та затримали його. Ним виявився раніше не судимий місцевий мешканець 1972 року народження. Слідчі розпочали кримінальне провадження та повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування чоловік перебуватиме під вартою без права внесення застави», - повідомив Чернишев.

Нагадаємо, на вулиці Костянтинівській у Києві під час конфлікту молодик отримав смертельне ножове поранення за те, що заступився за дівчину.