У Києві за минулу добу кількість хворих на коронавірус збільшилась на 55 людей



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Серед тих, що захворіли за добу: 34 жінки віком від 21 до 77 рокiв, та дівчинка 15 років. 19 чоловікiв від 21 до 81 рокiв. І хлопчик, якому 3 роки, - Кличко

На сьогодні в столиці вже 2904 підтверджених випадки захворювання на Covid-19, - Кличко

У Києві за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус у 55 людей. Це на одну людину менше, ніж попередньої доби. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«За минулу добу в Києві лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус у 55 людей. 7 з них - медики. Один випадок - летальний. На сьогодні в столиці вже 2904 підтверджених випадки захворювання на Covid-19», - повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва поінформував, що серед тих, що захворіли за добу: 34 жінки віком від 21 до 77 рокiв, та дівчинка 15 років. 19 чоловікiв від 21 до 81 рокiв. І хлопчик, якому 3 роки.

«До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу в столиці 40 людей. Усього коронавірус за період пандемії подолали 637 мешканців Києва», - йдеться у повідомленні.

Кличко зазначив, що вчора, 29 травня, у місті закрили на карантин гуртожиток на вулиці Гагаріна. «Там виявили спалах вірусу. Один хворий помер у лікарні, ще трьох госпіталізували з легкою формою. Усі інші мешканці гуртожитка перебувають на самоізоляції, їх обстежують медики», - поінформував столичний голова.

Нагадаємо, станом на 29 травня у Києві кількість хворих на коронавірус збільшилася на 56 осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 23204

Хворіють 13197

Одужали 9311

Померли 696

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До відома, в Україні 30 травня зафіксовано 393 нових випадків коронавірусу, це на 36 випадків менше, ніж учора (429). Усього виявлено 23 204 випадки коронавірусної хвороби. Також зафіксовано 17 летальних випадків. Одужали 377 пацієнтів. Всього за час пандемії в Україні захворіло 23 204 особи. З них смертельних випадків – 696. Також одужали 9 311 особи.