У Києві дорожчає популярне житло



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Ціни на квартири в будинках економ-класу ростуть

Київські новобудови дорожчають. Мінімальна вартість квадратного метра житла в будинках економ-класу з кінця осені 2018 року підвищилася на 2350 грн і досягла позначки 14900 грн. Середня ціна квадратного метра також збільшилася з 19511 до 20155 грн. З початку 2019 року кількість столичних новобудов, виставлених на продаж в економ-сегменті, зменшилася з 17 до 14. Про це повідомили UBR.ua в Аналітичному центрі Dom.ria.

Крім дешевого житла, найбажанішими у покупців є квартири в будинках комфорт-класу. З 220 пропозицій на Dom.ria - 130 припадає саме на цей сегмент. За останні півроку мінімальна ціна в таких новобудовах постійно змінювалася. Восени вона становила 12900 грн за квадратний метр, до кінця року піднялася до 13170 грн, в січні знову відкотилася до 12,9 тис. грн, а в лютому опустилася ще нижче - до 11518 грн за квадратний метр. Середня вартість квадрата в будинках комфорт-класу в Києві склала 21801 грн.

Згідно з даними експертів, найбільше потенційні покупці дивляться варіанти в Подільському, Печерському та Дніпровському районах Києва. Але якщо говорити про продажі, то виграють тут вже інші. З початку 2019 року найбільше новобудов продалося в Солом'янському (5 житлових комплексів), Шевченківському (3 ЖК), Голосіївському (ЖК) районах.

У більшості випадків покупці інвестують в житло ще на стадії будівництва. Лише 17% купують квартиру в новобудові, яка була здана в експлуатацію.

До слова, 27 березня мер Києва Віталій Кличко вручив сертифікати на 24 квартири дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.