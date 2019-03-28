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    У Києві дорожчає популярне житло

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    У Києві дорожчає популярне житло

    Ціни на квартири в будинках економ-класу ростуть

    Київські новобудови дорожчають. Мінімальна вартість квадратного метра житла в будинках економ-класу з кінця осені 2018 року підвищилася на 2350 грн і досягла позначки 14900 грн. Середня ціна квадратного метра також збільшилася з 19511 до 20155 грн. З початку 2019 року кількість столичних новобудов, виставлених на продаж в економ-сегменті, зменшилася з 17 до 14. Про це повідомили UBR.ua в Аналітичному центрі Dom.ria.

    Крім дешевого житла, найбажанішими у покупців є квартири в будинках комфорт-класу. З 220 пропозицій на Dom.ria - 130 припадає саме на цей сегмент. За останні півроку мінімальна ціна в таких новобудовах постійно змінювалася. Восени вона становила 12900 грн за квадратний метр, до кінця року піднялася до 13170 грн, в січні знову відкотилася до 12,9 тис. грн, а в лютому опустилася ще нижче - до 11518 грн за квадратний метр. Середня вартість квадрата в будинках комфорт-класу в Києві склала 21801 грн.

    Згідно з даними експертів, найбільше потенційні покупці дивляться варіанти в Подільському, Печерському та Дніпровському районах Києва. Але якщо говорити про продажі, то виграють тут вже інші. З початку 2019 року найбільше новобудов продалося в Солом'янському (5 житлових комплексів), Шевченківському (3 ЖК), Голосіївському (ЖК) районах.

    У більшості випадків покупці інвестують в житло ще на стадії будівництва. Лише 17% купують квартиру в новобудові, яка була здана в експлуатацію.

    До слова, 27 березня мер Києва Віталій Кличко вручив сертифікати на 24 квартири дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

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