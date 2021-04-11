У Києві сталася стрілянина, є поранені (фото, відео)

У столиці на проспекті Григоренка вночі пролунали постріли

Травми отримали двоє осіб

У Києві на проспекті Григоренка пролунали постріли.

Про це інформують «Вартові Еспресо» у Telegram-каналі.

За попередньою інформацією, між чоловіками, що відпочивали, відбувся конфлікт, в результаті чого один з них дістав предмет, схожий на пістолет та здійснив кілька пострілів.

«Травми отримали двоє осіб. Їх було госпіталізовано. На місці пригоди працює слідчо-оперативна група, опитуються ймовірні свідки», - йдеться у повідомленні.

До слова, 5 квітня, у Вінниці спецпризначенці штурмували приватний будинок, аби затримати зловмисника, який зачинився зсередини і погрожував підірвати будівлю гранатою.

Тим часом, касирка автозаправки в Броварах відбила напад озброєних грабіжників.