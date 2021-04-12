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    У Києві таксист із дружками пограбував пасажира (фото)

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    Таксист виявився зловмисником - У Києві таксист із дружками пограбував пасажира (фото)
    Таксист виявився зловмисником
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Патрульні розшукали і затримали автомобіль із грабіжниками

    11 квітня у Києві таксист та його знайомі відібрали у пасажира всі гроші. Патрульні по гарячих слідах затримали грабіжників.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Вранці чоловік викликав таксі, щоб дістатися додому на вулицю Анни Ахматової. Коли ж його привезли до місця призначення, чоловік заплатив водієві, але той не знайшов решти. Таксист вийшов розміняти гроші до магазину, який знаходився поруч. За декілька хвилин кермувальник повернувся, але не сам. Чоловіки забрали у пасажира всі наявні кошти, сіли в авто Chevrolet та поїхали.

    Потерпілий надав інспекторам чіткий опис зловмисників та автомобіля, цю інформацію поліцейські передали усім екіпажам міста.

    Патрульні, які слідкують за безпекою міста через камери відеонагляду, помітили автомобіль на Дарницькій площі та повідомили екіпажам, які знаходились неподалік.

    Патрульні затримали авто та 5 осіб, які перебували у ньому. Заявник одразу впізнав громадян.

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    У Києві таксист із дружками пограбував пасажира (фото)
    У Києві таксист із дружками пограбував пасажира (фото)
    У Києві таксист із дружками пограбував пасажира (фото)
    У Києві таксист із дружками пограбував пасажира (фото)
    У Києві таксист із дружками пограбував пасажира (фото)

    На місце викликали слідчо-оперативну групу Дарницького управління поліції для з'ясування обставин події та надання правової кваліфікації діям затриманих.

    Теги: Національна поліція України таксі Київ кримінал пограбування
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