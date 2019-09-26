  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві фура в'їхала в зупинку: фото

    • Розсилка
    У Києві фура в'їхала в зупинку: фото

    Постраждав водій вантажівки

    У Києві водій фури у середу ввечері, 25 вересня, не впорався з керуванням та в'їхав у зупинку громадського транспорту на вулиці Братиславська, про жертви не повідомляється.

    Про це повідомляє паблік «Київ Оперативний».

    Водія вантажівки затиснуло в кабіні автомобіля, з нього його діставали рятувальники.

    За попередніми даними, він намагався уникнути зіткнення з пішоходом, який порушував ПДР.

    «Водій фури, уникаючи зіткнення з пішоходом-порушником в'їхав в огорожу, а потім у зупинку громадського транспорту. Водія затиснуло в кабіні, зараз на місці рятувальники ДСНС намагаються його дістати», - йдеться в повідомленні.

    вантажівки водій рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ