У Києві фура в'їхала в зупинку: фото



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Постраждав водій вантажівки

У Києві водій фури у середу ввечері, 25 вересня, не впорався з керуванням та в'їхав у зупинку громадського транспорту на вулиці Братиславська, про жертви не повідомляється.

Про це повідомляє паблік «Київ Оперативний».

Водія вантажівки затиснуло в кабіні автомобіля, з нього його діставали рятувальники.

За попередніми даними, він намагався уникнути зіткнення з пішоходом, який порушував ПДР.

«Водій фури, уникаючи зіткнення з пішоходом-порушником в'їхав в огорожу, а потім у зупинку громадського транспорту. Водія затиснуло в кабіні, зараз на місці рятувальники ДСНС намагаються його дістати», - йдеться в повідомленні.