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    У Києві на ходу загорівся автомобіль (фото, відео)

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    У результаті пожежі пошкоджено моторний відсік автомобіля - У Києві на ходу загорівся автомобіль (фото, відео)
    У результаті пожежі пошкоджено моторний відсік автомобіля
    Фото: ДСНС

    Рятувальники за 20 хвилин ліквідували загорання

    Сьогодні, 21 травня, о 09:32 сталося загорання автомобіля посеред дороги на вул. Вишгородській, 34 в Оболонському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці рятувальники встановили, що під час руху в автомобілі Ford Scorpio виникла пожежа.

    О 09:47 пожежу було локалізовано, о 09:53 – ліквідовано.

    Жертв і постраждалих немає.

    На місці події було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу підрозділів Головного управління.

    Причину загоряння встановлюватиме слідство.

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    У Києві на ходу загорівся автомобіль (фото, відео)
    У Києві на ходу загорівся автомобіль (фото, відео)
    У Києві на ходу загорівся автомобіль (фото, відео)
    У Києві на ходу загорівся автомобіль (фото, відео)
    У Києві на ходу загорівся автомобіль (фото, відео)

    Як повідомлялося, 12 травня виникло загорання спеціального вантажного автомобіля на території комунального підприємства «Київпастранс» на вул. Кирилівській, 57 у Подільському районі столиці.

    29 квітня на проспекті Правди в Подільському районі Києва згорів пасажирський автобус №102 марки МАЗ-107.

    Теги: пожежа Київ ДСНС дороги автомобіль рятувальники
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    У Києві на ходу загорівся автомобіль (фото, відео)