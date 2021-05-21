У Києві на ходу загорівся автомобіль (фото, відео)

Рятувальники за 20 хвилин ліквідували загорання

Сьогодні, 21 травня, о 09:32 сталося загорання автомобіля посеред дороги на вул. Вишгородській, 34 в Оболонському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці рятувальники встановили, що під час руху в автомобілі Ford Scorpio виникла пожежа.

О 09:47 пожежу було локалізовано, о 09:53 – ліквідовано.

Жертв і постраждалих немає.

На місці події було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу підрозділів Головного управління.

Причину загоряння встановлюватиме слідство.

Як повідомлялося, 12 травня виникло загорання спеціального вантажного автомобіля на території комунального підприємства «Київпастранс» на вул. Кирилівській, 57 у Подільському районі столиці.

29 квітня на проспекті Правди в Подільському районі Києва згорів пасажирський автобус №102 марки МАЗ-107.