Стрілянина у Києві: невідомий з вікна багатоповерхівки відкрив вогонь по військовій частині

У квартирі порушника провели обшук, під час якого виявили пневматичну зброю

У Києві хлопець з вікна багатоповерхівки обстріляв військову частину на Печерську з пневматичної зброї. Його доставили до відділення поліції. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Повідомляється, що про інцидент стало відомо в ході моніторингу інтернету. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Зокрема, поліцейські виявили відео, на якому невідомий з вікна багатоповерхівки стріляє в бік військової частини на вулиці Євгена Коновальця.

«Як з'ясувалося, компанія молодих людей відпочивала в квартирі і при цьому один з хлопців вистрілив з пневматичної зброї з вікна в бік військової частини. Таким чином хлопець вирішив похвалитися перед дівчатами. Правопорушником виявився 21-річний місцевий житель», – йдеться в повідомленні.

У квартирі провели обшук, під час якого виявили пневматичну зброю. Всіх учасників інциденту доставили в Печерське управління поліції для з'ясування всіх обставин.

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 21 травня, на вулиці Верховинній у Святошинському районі Києва сталася стрілянина. Інцидент трапився біля супермаркету.

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