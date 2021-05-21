  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Стрілянина у Києві: невідомий з вікна багатоповерхівки відкрив вогонь по військовій частині

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Поліція з'ясувала, що стрілок&nbsp;вирішив похвалитися перед дівчатами - Стрілянина у Києві: невідомий з вікна багатоповерхівки відкрив вогонь по військовій частині
    Поліція з'ясувала, що стрілок вирішив похвалитися перед дівчатами
    Фото з відкритих джерел

    У квартирі порушника провели обшук, під час якого виявили пневматичну зброю

    У Києві хлопець з вікна багатоповерхівки обстріляв військову частину на Печерську з пневматичної зброї. Його доставили до відділення поліції. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Повідомляється, що про інцидент стало відомо в ході моніторингу інтернету. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Зокрема, поліцейські виявили відео, на якому невідомий з вікна багатоповерхівки стріляє в бік військової частини на вулиці Євгена Коновальця.

    «Як з'ясувалося, компанія молодих людей відпочивала в квартирі і при цьому один з хлопців вистрілив з пневматичної зброї з вікна в бік військової частини. Таким чином хлопець вирішив похвалитися перед дівчатами. Правопорушником виявився 21-річний місцевий житель», – йдеться в повідомленні.

    У квартирі провели обшук, під час якого виявили пневматичну зброю. Всіх учасників інциденту доставили в Печерське управління поліції для з'ясування всіх обставин.

    Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 21 травня, на вулиці Верховинній у Святошинському районі Києва сталася стрілянина. Інцидент трапився біля супермаркету.

    У військовослужбовця Збройних сил України з побратимами виник конфлікт із перехожим. Під час бійки чоловік поранив військового у ногу з вогнепальної зброї. Постраждалого військовослужбовця після надання першої медичної допомоги екстрено госпіталізували.

    Читайте також:

    Теги: обшук Київ чоловік стрілянина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стрілянина у Києві: невідомий з вікна багатоповерхівки відкрив вогонь по військовій частині