  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На приватному обійсті в Києві сталася велика пожежа (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Горіли господарчі будівлі біля приватного будинку - На приватному обійсті в Києві сталася велика пожежа (фото)
    Горіли господарчі будівлі біля приватного будинку
    Фото: ДСНС

    Вогонь повністю знищив господарчу будівлю

    У ніч на 1 жовтня сталася пожежа на приватній території на вул. Краснодарській у Шевченківському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 00:34, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці рятувальники встановили, що пожежа виникла в одноповерховій окремо розташованій господарчій будівлі з розповсюдженням вогню на одноповерхову та двоповерхову господарчі будівлі, які були розташовані поруч. Власники домогосподарства знаходилися в безпечному місці.

    О 00:53 загоряння було локалізовано на площі 50 кв. м та о 01:19 – ліквідовано.

    Внаслідок пожежі в одноповерховому цегляному сараї згоріла покрівля, одноповерховий дерев’яний сарай згорів повністю, а у двоповерховому цегляному сараї пошкоджена пластикова обшивка та шиферна покрівля.

    На місці події було залучено дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 осіб особового складу підрозділів ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина займання наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, у ніч на 1 жовтня сталася пожежа у приватному двоповерховому будинку на вулиці 7-ма Садова на Русанівських садах у Києві. Внаслідок пожежі постраждало дві особи, одна людина загинула.

    28 вересня ввечері на вул. Ентузіастів, 5 у Дніпровському районі столиці сталася пожежа в багатоповерхівці.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На приватному обійсті в Києві сталася велика пожежа (фото)