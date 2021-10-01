На приватному обійсті в Києві сталася велика пожежа (фото)

Вогонь повністю знищив господарчу будівлю

У ніч на 1 жовтня сталася пожежа на приватній території на вул. Краснодарській у Шевченківському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 00:34, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці рятувальники встановили, що пожежа виникла в одноповерховій окремо розташованій господарчій будівлі з розповсюдженням вогню на одноповерхову та двоповерхову господарчі будівлі, які були розташовані поруч. Власники домогосподарства знаходилися в безпечному місці.

О 00:53 загоряння було локалізовано на площі 50 кв. м та о 01:19 – ліквідовано.

Внаслідок пожежі в одноповерховому цегляному сараї згоріла покрівля, одноповерховий дерев’яний сарай згорів повністю, а у двоповерховому цегляному сараї пошкоджена пластикова обшивка та шиферна покрівля.

На місці події було залучено дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 осіб особового складу підрозділів ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причина займання наразі встановлюється.

Як повідомлялося, у ніч на 1 жовтня сталася пожежа у приватному двоповерховому будинку на вулиці 7-ма Садова на Русанівських садах у Києві. Внаслідок пожежі постраждало дві особи, одна людина загинула.

28 вересня ввечері на вул. Ентузіастів, 5 у Дніпровському районі столиці сталася пожежа в багатоповерхівці.