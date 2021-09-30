Підпал автівок на Оболоні: поліція відкрила провадження

Поліція встановлює осіб, причетних до підпалу автомобілів

За фактом підпалу автівок у дворі багатоповерхівки на проспекті Героїв Сталінграда в Оболонському районі Києва розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, у ніч на 30 вересня до поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Героїв Сталінграда горять чотири автомобілі. На місце події негайно прибули співробітники ДСНС та слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Вогнеборці ліквідували пожежу, а правоохоронці оглянули місце події та автівки. Попередньо поліцейські встановили, що іномарки вночі підпалили невідомі.

За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна». Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до десяти років.

Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання осіб, які причетні до кримінального правопорушення.

Як повідомлялося, у дворі 26-поверхового житлового будинку на просп. Героїв Сталінграда, 12-Є сталося загорання автомобілів. Пожежа виникла в автомобілях Mitsubishi та Honda CR-V із подальшим розповсюдженням вогню на поруч припарковані автомобілі Mercedes CLA 250 та Toyota RAV-4.

29 вересня ввечері сталася пожежа в трансформаторній підстанції на проспекті Оболонському, 14-Б в Києві.