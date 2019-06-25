У центрі Києва горів двоповерховий старий будинок (фото, відео)



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Вогонь вже охопив другий поверх будівлі Фото: Інформатор

Рятувальникам знадобилося майже дві години, щоб загасити пожежу

Вранці 25 червня в центрі Києва за адресою вулиця Рейтарська, 9 сталася пожежа: горіла двоповерхова будівля старої споруди, в якій знаходяться офісні приміщення.

Виклик на лінію «101» надійшов близько 4:00. Про це повідомляє Інформатор.

Коли прибули пожежники, то вогонь вже охопив другий поверх будівлі і продовжував поширюватися по дерев'яних перекриттях. Через те, що в частину приміщень був обмежений доступ, а вогонь поширювався дуже швидко, площа пожежі склала близько 50 квадратних метрів.

Лише о 5:38 пожежу вдалося повністю ліквідувати.

Також полум'я перейшло і на частину даху.

У момент початку пожежі всередині нікого не було, обійшлося без постраждалих.

На місці працювали чотири одиниці техніки і близько 19 чоловік особового складу. Причини і деталі події встановлюються.