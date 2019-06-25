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    У центрі Києва горів двоповерховий старий будинок (фото, відео)

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    Вогонь вже охопив другий поверх будівлі - У центрі Києва горів двоповерховий старий будинок (фото, відео)
    Вогонь вже охопив другий поверх будівлі
    Фото: Інформатор

    Рятувальникам знадобилося майже дві години, щоб загасити пожежу

    Вранці 25 червня в центрі Києва за адресою вулиця Рейтарська, 9 сталася пожежа: горіла двоповерхова будівля старої споруди, в якій знаходяться офісні приміщення. 

    Виклик на лінію «101» надійшов близько 4:00. Про це повідомляє Інформатор.

    Коли прибули пожежники, то вогонь вже охопив другий поверх будівлі і продовжував поширюватися по дерев'яних перекриттях. Через те, що в частину приміщень був обмежений доступ, а вогонь поширювався дуже швидко, площа пожежі склала близько 50 квадратних метрів.

    Лише о 5:38 пожежу вдалося повністю ліквідувати.

    Також полум'я перейшло і на частину даху.

    У момент початку пожежі всередині нікого не було, обійшлося без постраждалих.

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    У центрі Києва горів двоповерховий старий будинок (фото, відео)
    У центрі Києва горів двоповерховий старий будинок (фото, відео)
    У центрі Києва горів двоповерховий старий будинок (фото, відео)
    У центрі Києва горів двоповерховий старий будинок (фото, відео)
    У центрі Києва горів двоповерховий старий будинок (фото, відео)
    У центрі Києва горів двоповерховий старий будинок (фото, відео)
    У центрі Києва горів двоповерховий старий будинок (фото, відео)
    У центрі Києва горів двоповерховий старий будинок (фото, відео)
    У центрі Києва горів двоповерховий старий будинок (фото, відео)
    У центрі Києва горів двоповерховий старий будинок (фото, відео)
    У центрі Києва горів двоповерховий старий будинок (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці працювали чотири одиниці техніки і близько 19 чоловік особового складу. Причини і деталі події встановлюються.

    пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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