Масштабна пожежа в Одесі: згоріли ресторан, кафе та аптека

Жертв вдалось уникнути, у гасінні пожежі взяли участь 65 рятувальників та 10 одиниць техніки

Сьогодні, 11 січня, на 16-й станції Великого Фонтану в Одесі сталася масштабна пожежа у будівлі, де розташовувалися ресторан «Дім 11», аптека «Будемо здорові разом» і кафе «Диво». Спершу загорівся дах будівлі площею близько 40 кв. метрів, потім через пориви вітру вогонь перекинувся на ряд приміщень будинку. Як



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Фото: ДСНС Пожежа в Одесі

Жертв вдалось уникнути, у гасінні пожежі взяли участь 65 рятувальників та 10 одиниць техніки

Сьогодні, 11 січня, на 16-й станції Великого Фонтану в Одесі сталася масштабна пожежа у будівлі, де розташовувалися ресторан «Дім 11», аптека «Будемо здорові разом» і кафе «Диво».

Спершу загорівся дах будівлі площею близько 40 кв. метрів, потім через пориви вітру вогонь перекинувся на ряд приміщень будинку.

Як повідомили у прес-службі ДСНС, складність гасіння пожежі полягала у складних погодних умовах (сильний вітер) та наявністю горючих будівельних конструкцій, токсичного утеплювача і облицювального матеріалу, численного розгалуження освітлювальної та силової електромережі.

«Особовий склад працював у засобах захисту органів зору та дихання. У ході оперативної розвідки аварійною бригадою РЕМ та газовою службою було проведено знеструмлення електромережі. Та завдяки оперативним та професійним діям рятувальників вдалось не допустити розповсюдження вогню на інші будівлі», - зазначили у ДСНС.

Пожежу ліквідували на загальній площі 300 м2. До гасіння залучалось шість одиниць основної, чотири одиниці спеціальної техніки та 65 чоловік особового складу.

Загиблих та постраждалих на пожежі немає. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, в Одесі завершено розслідування стосовно директора дитячого табору «Вікторія», якого підозрюють у зловживаннях, що призвели до загибелі трьох дітей під час пожежі 15 вересня 2017 року.