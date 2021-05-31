На Закарпатті 60 екіпажів поліції затримували небезпечну банду (фото, відео)

Загалом арештовано 7 осіб та організатора банди

Поліція Київської області провела на Західній Україні масштабну спецоперацію. 60 екіпажів поліції затримали небезпечне злочинне угрупування, котре орудувало в Закарпатській області. Банда викрадала людей, торгувала наркотиками і зброєю, займалась контрабандою. Про це повідомляє пресслужба поліції Закарпатської області.

Правоохоронці провели 23 обшуки, затримували учасників злочинного угрупування 60 екіпажів поліції та спецпризначенці у Львові та Мукачеві. Загалом арештовано 7 осіб та організатора банди.

«Всі фігуранти злочинного угруповання – мешканці Закарпаття, віком від 25 до 46 років, спортивної статури, володіють навичками бойових мистецтв. Наразі поліція перевіряє причетність вказаних осіб до викрадення відомого мукачівського репера у вересні 2020 року, а також низки збройних сутичок», – йдеться у повідомленні.

Затримали правоохоронці також і організаторів злочинного угрупування. Одного із них - в аеропорту Львова, іншого координатора – на українсько-польському кордоні.

Тим часом, у Подільському районі Києва патрульні поліцейські затримали водія автомобіля Mercedes, який влаштував стрілянину на вул. Глазунова в Печерському районі столиці