  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    На Закарпатті 60 екіпажів поліції затримували небезпечну банду (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На Закарпатті 60 екіпажів поліції затримували небезпечну банду (фото, відео)
    Фото: Нацполіція

    Загалом арештовано 7 осіб та організатора банди

    Поліція Київської області провела на Західній Україні масштабну спецоперацію. 60 екіпажів поліції затримали небезпечне злочинне угрупування, котре орудувало в Закарпатській області. Банда викрадала людей, торгувала наркотиками і зброєю, займалась контрабандою. Про це повідомляє пресслужба поліції Закарпатської області.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    На Закарпатті 60 екіпажів поліції затримували небезпечну банду (фото, відео)
    На Закарпатті 60 екіпажів поліції затримували небезпечну банду (фото, відео)
    На Закарпатті 60 екіпажів поліції затримували небезпечну банду (фото, відео)
    На Закарпатті 60 екіпажів поліції затримували небезпечну банду (фото, відео)
    На Закарпатті 60 екіпажів поліції затримували небезпечну банду (фото, відео)

    Правоохоронці провели 23 обшуки, затримували учасників злочинного угрупування 60 екіпажів поліції та спецпризначенці у Львові та Мукачеві. Загалом арештовано 7 осіб та організатора банди.

    «Всі фігуранти злочинного угруповання – мешканці Закарпаття, віком від 25 до 46 років, спортивної статури, володіють навичками бойових мистецтв. Наразі поліція перевіряє причетність вказаних осіб до викрадення відомого мукачівського репера у вересні 2020 року, а також низки збройних сутичок», – йдеться у повідомленні.

    Затримали правоохоронці також і організаторів злочинного угрупування. Одного із них - в аеропорту Львова, іншого координатора – на українсько-польському кордоні.

    Тим часом, у Подільському районі Києва патрульні поліцейські затримали водія автомобіля Mercedes, який влаштував стрілянину на вул. Глазунова в Печерському районі столиці

    Теги: банда Закарпаття викрадення наркотики поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Закарпатті 60 екіпажів поліції затримували небезпечну банду (фото, відео)