Напад на столичне підприємство. Озброєна банда зв’язала охоронця і викрала сейф (фото)

Під час обшуків у затриманих вилучили зброю, переносні радіостанції, ножі

Правоохоронці оперативно викрили та затримали зловмисників

Співробітники Управління карного розшуку та Слідчого управління в Києві викрили та затримали «по гарячих слідах» учасників злочинної групи, які вчинили розбійний напад на підприємство. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, 2 червня близько третьої години ночі група чоловіків, які були одягнені у військову форму зеленого кольору та в балаклавах, увірвалися на територію столичного приватного підприємства.

Зв’язавши вантажника-охоронця, зловмисники проникли до офісного приміщення та викрали сейф з грошима.

Нападники втекли з місця події, однак вжитими оперативними заходами були встановлені та затримані правоохоронцями.

Зловмисниками виявилися мешканці Києва віком від 36 до 49 років. Один з них – колишній міліціонер, раніше засуджений за вчинення низки злочинів.

Під час обшуків у затриманих вилучили зброю, боєприпаси, гранати, одяг та балаклави, переносні радіостанції, ножі та інше приладдя для вчинення злочинів.

Наразі вказаним особам готується повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) КК України, санкція якої передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі.

Перевіряється причетність затриманих до вчинення аналогічних злочинів.