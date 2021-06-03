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    Напад на столичне підприємство. Озброєна банда зв’язала охоронця і викрала сейф (фото)

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    Під час обшуків у затриманих вилучили зброю, переносні радіостанції, ножі - Напад на столичне підприємство. Озброєна банда зв’язала охоронця і викрала сейф (фото)
    Під час обшуків у затриманих вилучили зброю, переносні радіостанції, ножі
    Фото: Київська міська прокуратура

    Правоохоронці оперативно викрили та затримали зловмисників

    Співробітники Управління карного розшуку та Слідчого управління в Києві викрили та затримали «по гарячих слідах» учасників злочинної групи, які вчинили розбійний напад на підприємство. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Так, 2 червня близько третьої години ночі група чоловіків, які були одягнені у військову форму зеленого кольору та в балаклавах, увірвалися на територію столичного приватного підприємства.

    Зв’язавши вантажника-охоронця, зловмисники проникли до офісного приміщення та викрали сейф з грошима.

    Нападники втекли з місця події, однак вжитими оперативними заходами були встановлені та затримані правоохоронцями.

    Зловмисниками виявилися мешканці Києва віком від 36 до 49 років. Один з них – колишній міліціонер, раніше засуджений за вчинення низки злочинів.

    Під час обшуків у затриманих вилучили зброю, боєприпаси, гранати, одяг та балаклави, переносні радіостанції, ножі та інше приладдя для вчинення злочинів.

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    Напад на столичне підприємство. Озброєна банда зв’язала охоронця і викрала сейф (фото)
    Напад на столичне підприємство. Озброєна банда зв’язала охоронця і викрала сейф (фото)
    Напад на столичне підприємство. Озброєна банда зв’язала охоронця і викрала сейф (фото)
    Напад на столичне підприємство. Озброєна банда зв’язала охоронця і викрала сейф (фото)
    Напад на столичне підприємство. Озброєна банда зв’язала охоронця і викрала сейф (фото)
    Напад на столичне підприємство. Озброєна банда зв’язала охоронця і викрала сейф (фото)
    Напад на столичне підприємство. Озброєна банда зв’язала охоронця і викрала сейф (фото)
    Напад на столичне підприємство. Озброєна банда зв’язала охоронця і викрала сейф (фото)
    Напад на столичне підприємство. Озброєна банда зв’язала охоронця і викрала сейф (фото)

    Наразі вказаним особам готується повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) КК України, санкція якої передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі.

    Перевіряється причетність затриманих до вчинення аналогічних злочинів.

    Теги: Національна поліція України прокуратура Київ кримінал напад пограбування
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    Напад на столичне підприємство. Озброєна банда зв’язала охоронця і викрала сейф (фото)