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    У центрі Києва гучно святкували Щедрий вечір (фото)

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    13 січня в Україні щедрували та водили &laquo;козу&raquo; - У центрі Києва гучно святкували Щедрий вечір (фото)
    13 січня в Україні щедрували та водили «козу»
    фото: Букви

    На Контрактовій відсвяткували Щедрий вечір

    Увечері 13 січня, напередодні свята Василя, в Україні за традицією водять «козу» та Маланку (переодягненого в дівчину хлопця). Обряд супроводжується щедрівками та побажаннями родючості «і людям, і рослинам, і худобі, і бджолам, і всьому живому на землі».

    Таке дійство відбулося на Контрактовій площі в Києві, яке традиційно проводить гурт «Київська Коляда», повідомляють «Букви».

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    У центрі Києва гучно святкували Щедрий вечір (фото)
    У центрі Києва гучно святкували Щедрий вечір (фото)
    У центрі Києва гучно святкували Щедрий вечір (фото)
    У центрі Києва гучно святкували Щедрий вечір (фото)
    У центрі Києва гучно святкували Щедрий вечір (фото)
    У центрі Києва гучно святкували Щедрий вечір (фото)
    У центрі Києва гучно святкували Щедрий вечір (фото)
    У центрі Києва гучно святкували Щедрий вечір (фото)
    У центрі Києва гучно святкували Щедрий вечір (фото)
    фото: Букви

    У ці різдвяні дні, кажуть, відкривається небо і можна просити про здійснення дива. Цього вечора «Маланка ходить, Василька водить», водять «козу», бо де вона ходить – там жито-пшениця родить.

    13 січня – це магічний вечір щедрівок, щедрих побажань і замовлянь на приплід, врожай, багатство у новому році.

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    Теги: Київ Контрактова площа новорічні свята традиції
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    У центрі Києва гучно святкували Щедрий вечір (фото)