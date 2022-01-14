У центрі Києва гучно святкували Щедрий вечір (фото)

13 січня в Україні щедрували та водили «козу»

На Контрактовій відсвяткували Щедрий вечір

Увечері 13 січня, напередодні свята Василя, в Україні за традицією водять «козу» та Маланку (переодягненого в дівчину хлопця). Обряд супроводжується щедрівками та побажаннями родючості «і людям, і рослинам, і худобі, і бджолам, і всьому живому на землі».

Таке дійство відбулося на Контрактовій площі в Києві, яке традиційно проводить гурт «Київська Коляда», повідомляють «Букви».

У ці різдвяні дні, кажуть, відкривається небо і можна просити про здійснення дива. Цього вечора «Маланка ходить, Василька водить», водять «козу», бо де вона ходить – там жито-пшениця родить.

13 січня – це магічний вечір щедрівок, щедрих побажань і замовлянь на приплід, врожай, багатство у новому році.

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