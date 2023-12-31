Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Щедрий вечір 2023: історія та традиції свята

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Щедрий вечір 2023: історія та традиції свята
31 грудня – Щедрий вечір
фото з відкритих джерел

У переддень нового року відзначається Щедрий вечір

Цьогоріч українці вперше святкуватимуть Щедрий вечір, Василів вечір або Маланку за новоюліанським календарем – увечері 31 грудня, в переддень нового року. Раніше українці відзначали його з 13 на 14 січня.

Історія свята

Традиція Щедрого вечора сягає дохристиянських часів. За язичницькими звичаями у перший день нового року слов'яни вшановували богів Васильчика і Маланку. Згідно з легендою, у бога Ладо була дочка Маланка, яку викрав змій і ув'язнив у темниці. Наречений Маланки, бог Місяць, був на полюванні, тому дівчину врятував богатир Васильчик.

З приходом християнства трактування свята змінилося. Православна церква пов'язала цей день із пам'яттю про двох святих: Василія Великого Кесарійського і преподобної Меланії Римлянки. Василій Великий був визначним церковним діячем, одним з отців Церкви та архієпископом Кесарії Каппадокійської в Малій Азії. Меланія була черницею і меценаткою: відома тим, що будувала церкви, допомагала нужденним і піклувалася про хворих у часи занепаду Римської імперії.

Традиції Щедрого вечора в Україні

Одна з найцікавіших традицій українського народу – щедрування. Жінки та дівчата збиралися гуртом, переодягалися і обходили своїх сусідів, співаючи щедрівки та прославляючи господарів дому. Щедрувати починали після заходу сонця, коли, за повір'ями, вилазить різна нечиста сила. Самі щедрування супроводжувалося магічними діями, танцями, музикою, пантомімою, обрядовими іграми з масками.

Окремою масштабною традицією Щедрого вечора є гуляння з традиційним переодяганням у тварин і фольклорних персонажів – свято Маланки, містичний обряд-карнавал.

Щедрий вечір 2023: історія та традиції свята фото 1

Щедрувальники переодягалися у різних фольклорних персонажів. З колективу зазвичай обирали одного хлопця, який повинен був грати Маланку, його переодягали в жіночий одяг. Іншими персонажами були Орач, Ведмідь, Коза, Циган, Журавель, Рогатий чорт. Такий звичай в народі називався «водити Маланку».

Ще одним важливим ритуалом Щедрого вечора були дівочі ворожіння. За традицією, коли починали ворожити, хлопці крали у дівчат вдома ворота або хвіртки, і щоб повернути втрату – батько дівчини мусив виставити могорич.

Щедрий стіл

Щедрий вечір 2023: історія та традиції свята фото 2

На святковому столі цього вечора обов'язково стоїть Щедра кутя, а ще можна готувати різні пиріжки, ковбаси, вареники і млинці. Всі страви повинні бути ситними. Наприклад, готувати рибу за давніми традиціями заборонено, тому що тоді щастя попливе з дому, наче маленька рибка.

Готували страви зі свинини. В давнину, в дохристиянські часи, наші предки запікали ціле порося як пожертву Василю, який вважався покровителем цієї тварини. Тоді він дарував родині достаток і щастя. Також можна було готувати і різні страви зі свинини: холодець, ковбасу, сало тощо.

За новорічний стіл сідає вся родина: усі мають бути охайно і святково вбрані, адже брудний або неохайний одяг вважають поганим знаком. Перед тим як починати вечерю, сім'я молиться і дякує Богові за здоров'я та благополуччя. Потім усі куштують кутю і починають вечерю.

Читайте також:

Теги: історія свята православна церква традиції свято календар

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

5 грудня – Міжнародний день волонтерів
Бути волонтером – це дуже важка, але благословенна праця
5 грудня, 13:02
Росії передбачають остаточний розпад
Третя стадія розпаду російської імперії
27 грудня, 14:48
Меморіал має відповідати українським уявленням про прекрасне і викликати бажання відвідати, вклонитися, і змінити своє життя за зразком Героїв
Меморіал для загиблих за Україну. Хто має приймати рішення
12 грудня, 11:15
Леонід Кравчук (ліворуч), Станіслав Шушкевич (у центрі), Борис Єльцин (другий праворуч) і В'ячеслав Кебич (праворуч) після підписання Угоди про створення СНД
У Росії був шанс на нормальне майбутнє. Що пішло не так
8 грудня, 11:50
2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 грудня, 00:11
12 грудня – День сухопутних військ України
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 грудня, 00:00
29 грудня – День інформаційно-медійних структур Міноборони та ЗСУ
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 00:10
Епіфаній очолив всенічне бдіння у надвечір'я Різдва Христового
Перше Різдво за новим календарем: Епіфаній проводить святкове богослужіння (трансляція)
24 грудня, 20:25
У Маріуполі окупанти встановили ялинку біля розбомбленого драмтеатру
У Маріуполі окупанти встановили ялинку біля розбомбленого драмтеатру
25 грудня, 19:53

Суспільство

Щедрий вечір 2023: історія та традиції свята
Щедрий вечір 2023: історія та традиції свята
Полярники показали, які пташенята народилися біля станції «Академік Вернадський»
Полярники показали, які пташенята народилися біля станції «Академік Вернадський»
Яку суму українці віддали на ЗСУ в 2023 році: Monobank назвав цифру
Яку суму українці віддали на ЗСУ в 2023 році: Monobank назвав цифру
Катастрофи – від Нострадамуса, смерть Путіна – від Ванги. Найгучніші пророцтва на 2024 рік
Катастрофи – від Нострадамуса, смерть Путіна – від Ванги. Найгучніші пророцтва на 2024 рік
Правоохоронці пояснили, що чекає на порушників комендантської години в Новий рік
Правоохоронці пояснили, що чекає на порушників комендантської години в Новий рік
Чоловік не прибув до військкомату, бо не мав грошей на проїзд: як його покарали
Чоловік не прибув до військкомату, бо не мав грошей на проїзд: як його покарали

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
ЗСУ розповіли, кому не видаватимуть повістки на вулицях
26K
Обстріл Білгорода: кількість загиблих зросла до десяти, серед них є дитина
21K
Стало відомо, хто стоїть за вибухами в центрі Білгорода
17K
Росія висунула вимогу Польщі, перш ніж виправдовуватися за інцидент із ракетою
16K
Оборона Авдіївки: ЗСУ виконали три важливих завдання
13K
Рух на кордоні в Шегині перекрито (фото)

Новини

Атака безпілотників на Харків, нові санкції проти росіян: головне за ніч
Сьогодні, 06:47
Незначні опади, плюсова температура: прогноз погоди на 31 грудня
Сьогодні, 05:05
31 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Уночі ЗСУ вдарили по військових об’єктах в Росії – ЗМІ
Вчора, 11:16
ЗСУ стримують ворога під Мар’їнкою і відбили атаки під Авдіївкою – Генштаб
Вчора, 07:26
Вибухи в Білгороді, звернення Кислиці на Радбезі ООН: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua