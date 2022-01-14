  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Старий Новий рік 2022: що категорично заборонено робити 14 січня

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    14 січня - Новий Рік за старим стилем або свято Василя - Старий Новий рік 2022: що категорично заборонено робити 14 січня
    14 січня - Новий Рік за старим стилем або свято Василя
    фото з відкритих джерел

    14 січня має особливий, сакральний зміст. День багатий на прикмети

    Старий Новий рік – цей той же Новий рік, тільки за Юліанським календарем. В основному це свято відзначають у країнах, де православні християни дотримуються старої системи літочислення.

    Кажуть, що 14 січня має особливий, сакральний зміст. День багатий на прикмети, в ці 24 години можна заглянути в майбутнє і залучити в будинок достаток на весь рік.

    Як правильно зустрічати Старий Новий рік?

    Головна страва на столі в Україні в цей день – кутя, але не пісна, а щедра. Всі інші страви також відрізняються від тих, що готуються на перший Святвечір.

    На стіл ставлять ковбаси, м’ясо. За правилами м’ясні страви повинні бути свинячими, 14 січня протегує свині і всім, хто вирощує цих милих тварин. Крім того, на стіл ставлять вареники, млинці, пироги. Головне правило застілля на Старий Новий рік – достаток страв.

    В Україні в цей день прийнято збиратися всією сім’єю. Рідні просять один у одного вибачення за всі образи, нанесені в минулому році і загадують бажання.

    Що святкують 13 і 14 січня за церковним календарем?

    Згідно з православною традицією і звичаями предків 13 січня відзначають Маланки, а 14 січня св. Василя. Свята ці супроводжуються гуляннями, перевдяганнями і ворожіннями.

    На Маланки завжди щедрують і «водять козу». Всю ніч щедрувальники ходять по домівках, співають щедрівки. У компаніях обов’язково присутня коза Маланка. На Василя з ранку засівають. Займаються цим виключно представники сильної статі. Вважається, що якщо в цей день в будинок першим увійде чоловік, рік буде вдалим.

    З давніх-давен в Україні в ці дні сваталися. Наші предки вірили, що згода на шлюб дана на Маланки робить сімейний союз щасливим і міцним.

    Вважалося також, що повторити спробу посвататися після отриманого «гарбуза» можна тільки раз на рік, 13 січня.

    Чого не можна робити на Старий Новий рік?

    У кожного свята і свої табу, те, чого в жодному разі не можна робити в цей день

    Старий Новий рік не виняток. 13 і 14 січня суворо заборонено:

    • Давати гроші засівальникам, оскільки так можна віддати і благополуччя з дому. Не рекомендується і давати в цей день у борг;
    • Не можна ні на кого ображатися і згадувати образи;
    • Слід уникати на Старий Новий рік дрібних грошей і краще відкласти вирішення фінансових проблем.
    • А ще не вимовляйте в цей день слово тринадцять, не рахуйте до тринадцяти і не виносьте з дому сміття.
    Читайте також: Маланки й Василя. Етнографи розкажуть про традиції та обряди святкування

    Теги: свята сміття будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Старий Новий рік 2022: що категорично заборонено робити 14 січня