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    Стало відомо, коли розпочнеться демонтаж ялинки на Софійській площі

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    Цьогоріч головну ялинку країни&nbsp;підсвічують 10 км гірлянд та прикрашають 20 тис. іграшок - Стало відомо, коли розпочнеться демонтаж ялинки на Софійській площі
    Цьогоріч головну ялинку країни підсвічують 10 км гірлянд та прикрашають 20 тис. іграшок
    фото: glavcom.ua

    Новорічна локація на Софійській площі працюватиме до 16 січня

    Головну ялинку країни на Софійській площі в Києві почнуть прибирати 17 січня. Про це у коментарі Укрінформу повідомила менеджер проєкту Folk Ukraine Надія Тутенко.

    «Демонтаж ялинки розпочнеться 17 січня. Сама новорічна локація працюватиме до 16 січня», – сказала вона.

    Нагадаємо, у переддень Дня святого Миколая, 18 грудня, засвітились вогні на головній ялинці країни на Софійській площі у Києві.

    Головна ялинка країни цього року – штучна, заввишки 31 м. Її підсвічують 10 км гірлянд та прикрашають 20 тис. іграшок.

    Основа ялинки має вигляд Різдвяного вертепу, що зображає біблійну сцену народження Ісуса Христа. Казкового та «космічного» вигляду ялинці надають підвісні гірлянди у вигляді зоряного неба.

    Довкола ялинки розташовані розважальні локації: ковзанка, фотозони, дитячі забави, майстерня та музей новорічних прикрас, фуд-корти та теплі зони для відпочинку. Дух Нового року та Різдва на Софійській площі пануватиме до 16 січня.

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    Стало відомо, коли розпочнеться демонтаж ялинки на Софійській площі
    Стало відомо, коли розпочнеться демонтаж ялинки на Софійській площі
    Стало відомо, коли розпочнеться демонтаж ялинки на Софійській площі
    Стало відомо, коли розпочнеться демонтаж ялинки на Софійській площі
    Стало відомо, коли розпочнеться демонтаж ялинки на Софійській площі

    Як відомо, новорічна ялинка на Софійській площі потрапила до рейтингу найкрасивіших у Європі.

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    Теги: Київ новорічні свята ялинка
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    Стало відомо, коли розпочнеться демонтаж ялинки на Софійській площі