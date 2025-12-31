День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках

День святого Василя вважається сприятливим для молитов

1 січня 2026 року відзначається День святого Василя – одне з найважливіших зимових свят. Цей день поєднує в собі глибокий духовний зміст і багатовікові народні традиції. Віряни вшановують святителя Василія Великого – одного з Отців Церкви, а в українських оселях зранку відбувається посівання як символ достатку, добробуту та щасливого року. Свято супроводжується щирими побажаннями, родинним теплом і вірою в те, що новий рік принесе мир, злагоду та благословення.

День святого Василя Великого – не тільки важливе церковне свято, а й народне. В народі це свято також називають Василів день або День Василя.

«Главком» підготував для вас привітання у прозі і віршах та найкрасивіші листівки, щоб ви мали можливість привітати своїх рідних, друзів та знайомих.

Історія свята

Народився Василь близько 330 року у грецькому місті Кесарії у знатній побожній родині. Здобувши вищу освіту, він вирішив присвятити своє життя служінню Всевишньому. Прийняв хрещення та усамітнився разом з однодумцями, заснувавши громаду на зразок чернечої.

Через деякий час Василь повернувся до рідного міста та був висвячений у сан диякона, а згодом став єпископом Кесарії Каппадокійської.

За часи свого служіння святитель відзначився ревним захисником віри у Пресвяту Трійцю. Зіткнувшись з жорстокими гоніннями послідовників християнства, які були влаштовані імператором Валентом, архіпастир єдиний з усіх єпископів безстрашно протистояв його владі. Також святитель проповідував та займався добродійністю. Неподалік Кесарії він збудував декілька закладів, в яких могли проживати нужденні.

Першого дня 379 року внаслідок хвороб, спричинених аскетичним способом життя, архієпископ Кесарії відійшов у вічність.

Молитва святителю Василію Великому

Звертатися за допомогою до святителя Василія Великого можна протягом дня, але краще звертатися з благанням вранці 1 січня, на світанку. Молити святителю Василію Великому можна як про власне зцілення та укріплення душевне, так і про життєву настанову для близьких.

Святий отче Василію, преславний учителю Христової Церкви, добрий пастирю рідного стада, засновнику і законодавцю життя чернечого, пресвітле зеркало чистоти і невинності, взірець лагідності і християнської покори, відважний переможцю блудної і богопротивної науки, непереможний оборонцю честі Єдиного в Тройці Бога і Пречистого Дівства Божої Матері. Це я, грішний, припадаю в покорі перед Тобою і молю Тебе: научи і мене ступати богобоязно дорогою заповідей Господніх і ніколи вжитті моєму не звертати на бездоріжжя. Ти врозуми науками своїми мій темний розум до осмислення правд Божественних. Преклони мою зіпсовану волю, шоб погордивши тілесними похотями, бажала вона тільки того, що мені шасливу вічність може забезпечити. Заохочуй серце моє до чистоти і щирого покаяння за всі лукавства мої, якими Творця свого повсякчасно гнівлю. Знаю, Пресвятий Отче, шо за всю доброту Господню платив я тільки невдякою, тому молю Тебе, великий Угоднику Господній, керуй мною, почуттями мої ми, всіма частинами тіла, відвертай очі мої від спокус гріховних і не дай їм ніколи засліпитися розкішшю тілесною. Закривай слух мій проти всяких безчесних розмов, а відкривай його слуху наук Євангельських. Устам моїм не дозволяй чи­ нити осуд, пустословити неправду і прокльони. Руки мої утримуй перед всякими ділами, які могли би мене осквернити перед всевидячим Оком Господнім. Ноги мої відвертай від стежок, що відводять творіння від Всемилостивого Творця і можуть привести душу на край вічної пропасті. Угоднику Божий, не опускай мене. Отче Святий, заступися за мною перед Престолом Господнім, молитвами Твоїми прихили мені Ласку Господню, вчини мене молитвами Твоїми наслідником щасливої вічності. Амінь

Традиції на день святого Василія

Святий Василь вважається покровителем землеробства, тому 1 січня не тільки йдуть на службу в церкву, але й існує традиція посівання. Посівальник має бути хлопцем, тому що існує повір’я, за яким першим до хати на Новий рік повинен зайти чоловік. Першому посівальнику приділяли найбільше уваги, тому всі намагалися прийти до хати зранку. Важливо посівати зерном, бо це є символ достатку та щастя в сім’ї.

Є традиція готувати багато страв в цей день, щоб кожен гість мав можливість поласувати. Найчастіше готували холодець, свинину та кутю.

Це свято вважається сприятливим для молитов. Господь саме в цей день прислухається до побажань людей.

Деякі сім’ї встановлюють сніп з колосків минулого врожаю, який називають дідух. Це є обрядом і символом нового врожаю. Після свят дідух спалюють, щоб прогнати всю нечисть та нещастя.

Характерною прикметою новорічного свята в Україні було й щедрування – давній народний звичай церемоніальних обходів хат із побажанням щастя членам сім’ї та розквіту господарства. На відміну від колядування, обряд щедрування завжди був в Україні справді народним, позацерковним та незначною мірою відчув на собі вплив християнської церкви. Звідси і його радісне, оптимістичне звучання. До кінця XIX ст. обряд щедрування, увібравши в себе національний колорит та менталітет нашого народу, став явищем народної художньої творчості й таким зберігся і до сьогодні.

Що не можна робити

Не можна посівати жінкам.

Жінка не повинна заходити першою в будинок.

Не можна рахувати дрібні купюри і монети – це обіцяє бідність.

У цю дату не варто віддавати борги.

Заборонено займатися рукоділлям.

Виносити сміття в цей день – погана прикмета.

Народні прикмети

Якщо на свято багато зірок на небі – можна очікувати щедрий врожай ягід.

1 січня йде сніг – слід чекати теплого літа.

Молодий місяць в ніч на свято – до сильної повені навесні.

Якщо на Василя туман або сніг – чекай на врожайний рік.

Дме вітер – буде щедрий врожай горіхів.

Привітання з Днем Василя у прозі

З Днем Василя, друже! У кожного з нас є янгол-охоронець, і хоча ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнена, що він завжди перебуває десь біля нас. Хочу в цей радісний святковий день побажати тобі і твоєму янголу побільше сонячних днів, радості в житті і любові.

***

Щиро вітаю з днем ангела Василя! Бажаю здоров’я, добра, душевного спокою, добутку та нехай дім завжди буде наповнен любов’ю та теплом!

***

Василю, вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти радітимеш – він разом з тобою радітиме.

***

Дорогий Василю! Від щирого серця вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усіх негараздів, наповнює твоє життя радістю, любов’ю та добробутом. Бажаю тобі міцного здоров’я, невичерпної енергії, успіхів у всіх починаннях і вірних друзів поруч. Нехай кожен день приносить тобі нові можливості та щасливі моменти.

***

Вітаю з Днем Василя і бажаю, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і направляв, а інколи і штовхав у спину для точності у виборі життєвого шляху. Щоб всі справи давались легко, а всі негаразди ти зустрічав з оптимізмом та надією у серці. Нехай цей день подарує тобі світло, адже це твоє свято!

Привітання з Василем у віршах

Нехай в житті усе тобі, Василь,

Легко вдається, без зусиль,

Хай щастя наповнює дім,

Всі негаразди розвіються у дим

Нехай в душі любов живе,

Здоров'я Бог тобі дає,

Будь сильним і веселим ти

До мрії без перешкод іди!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Василя,

Прийми привітання!

***

З днем Василя я привітаю

Від душі і щиро всіх!

Миру і добра бажаю,

Щоб були щасливі всі!

В Новий рік я зичу

Затишку й тепла усім,

Щоб повагою й любов’ю

Сповнений був завжди дім!

***

Василю, з Днем ангела тебе вітаю,

І від щирого серця щастя бажаю.

Нехай Господь завжди буде з тобою,

І наповнить твоє життя радістю.

***

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг.

Все Василь, усе – для тебе.

Зазирає Янгол з неба,

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого –

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

Привітання з Василем у яскравих листівках