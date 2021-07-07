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    У Києві капітально ремонтують унікальний медзаклад (фото)

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    У Київському міському центрі нефрології та діалізу встановлять нове обладнання - У Києві капітально ремонтують унікальний медзаклад (фото)
    У Київському міському центрі нефрології та діалізу встановлять нове обладнання
    Фото: пресслужба Віталія Кличка

    Тривають ремонтні роботи у відділеннях «Київського міського центру нефрології та діалізу»

    У Київському міському центрі нефрології та діалізу капітально ремонтують приміщення. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «Столиця, незважаючи на фінансові труднощі, спричинені пандемією, продовжує знаходити можливості, щоб оновлювати і оснащувати медичні заклади. Сьогодні, наприклад, тривають ремонтні роботи у відділеннях «Київського міського центру нефрології та діалізу», – написав Кличко.

    Це унікальний медзаклад. Із вересня 2020 року до червня цього року в Центрі працювало єдине в столиці опорне відділення для лікування від коронавірусу хворих нефрологічного профілю.

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    У Києві капітально ремонтують унікальний медзаклад (фото)
    У Києві капітально ремонтують унікальний медзаклад (фото)
    У Києві капітально ремонтують унікальний медзаклад (фото)
    У Києві капітально ремонтують унікальний медзаклад (фото)
    У Києві капітально ремонтують унікальний медзаклад (фото)
    У Києві капітально ремонтують унікальний медзаклад (фото)
    У Києві капітально ремонтують унікальний медзаклад (фото)
    У Києві капітально ремонтують унікальний медзаклад (фото)
    У Києві капітально ремонтують унікальний медзаклад (фото)

    Мер також нагадав, що на початку 2021 року Центр отримав ліцензію на трансплантацію. І в березні в ньому здійснили першу трансплантацію нирки.

    «Капітальний ремонт у приміщеннях Центру не здійснювали понад 50 років. Цього року ми його оновимо, зробимо сучасним і комфортним – і для пацієнтів, і для медиків. Тут повністю перекладуть усі комунікації, організують логістику за європейськими стандартами. Встановлять нове сучасне обладнання. Ми працюємо над тим, щоб всі медзаклади столиці виглядали сучасно та мали все, аби надавати кваліфіковану допомогу киянам», – зазначив Кличко.

    До слова, в закладах освіти Києва триває підготовка до нового навчального року. За перший літній місяць повністю завершено роботи майже на третині об’єктів. Найактивнішими поки є Голосіївський, Дніпровський та Шевченківський райони.

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    Теги: Віталій Кличко Київ ремонт лікарня
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    У Києві капітально ремонтують унікальний медзаклад (фото)