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    У центрі Києва оновили старовинний фонтан: водограй заворожує (фото, відео)

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    Чавунний фонтан, відлитий в 1899-1901 роках на київському заводі Олексія Термена - У центрі Києва оновили старовинний фонтан: водограй заворожує (фото, відео)
    Чавунний фонтан, відлитий в 1899-1901 роках на київському заводі Олексія Термена
    Фото: пресслужба Віталія Кличка

    Місто оновило сквер на Володимирському проїзді

    На Володимирському проїзді, 2, що між Михайлівською та Софійською площами, оновили сквер. Мер Києва Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці у Facebook відео оновленої зеленої зони.

    «Ще одна зелена зона столиці отримала нове життя. Місто оновило сквер у центрі Києва – на Володимирському проїзді, 2, що між Михайлівською та Софійською площами. Там відремонтували покриття доріжок, підпірну стіну та сходи, встановили нові лави та урни, ліхтарі вуличного освітлення, виготовлені в стилі кінця ХІХ – початку ХХ століття. А також оновили фонтан, якому близько 120 років. Це, до речі, один із чавунних фонтанів, відлитих в 1899-1901 роках на київському заводі Олексія Термена. Увечері водограй підсвічується. У сквері здійснили озеленення та облаштували сучасну систему поливу», – повідомив Кличко у дописі до відео.

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    У центрі Києва оновили старовинний фонтан: водограй заворожує (фото, відео)
    У центрі Києва оновили старовинний фонтан: водограй заворожує (фото, відео)
    У центрі Києва оновили старовинний фонтан: водограй заворожує (фото, відео)
    У центрі Києва оновили старовинний фонтан: водограй заворожує (фото, відео)
    У центрі Києва оновили старовинний фонтан: водограй заворожує (фото, відео)
    У центрі Києва оновили старовинний фонтан: водограй заворожує (фото, відео)
    У центрі Києва оновили старовинний фонтан: водограй заворожує (фото, відео)
    У центрі Києва оновили старовинний фонтан: водограй заворожує (фото, відео)
    У центрі Києва оновили старовинний фонтан: водограй заворожує (фото, відео)
    У центрі Києва оновили старовинний фонтан: водограй заворожує (фото, відео)

    Загалом цього року, окрім парків та великих зелених зон, ремонти тривають, зокрема, у майже 40 скверах столиці. Наразі активні роботи здійснюють у скверах на вулицях Котельникова, Чорнобильській, Лятошинського, Ентузіастів, Зої Гайдай.

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    Теги: Віталій Кличко Київ ремонт фонтан парк
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    У центрі Києва оновили старовинний фонтан: водограй заворожує (фото, відео)