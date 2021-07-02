У центрі Києва оновили старовинний фонтан: водограй заворожує (фото, відео)

Місто оновило сквер на Володимирському проїзді

На Володимирському проїзді, 2, що між Михайлівською та Софійською площами, оновили сквер. Мер Києва Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці у Facebook відео оновленої зеленої зони.

«Ще одна зелена зона столиці отримала нове життя. Місто оновило сквер у центрі Києва – на Володимирському проїзді, 2, що між Михайлівською та Софійською площами. Там відремонтували покриття доріжок, підпірну стіну та сходи, встановили нові лави та урни, ліхтарі вуличного освітлення, виготовлені в стилі кінця ХІХ – початку ХХ століття. А також оновили фонтан, якому близько 120 років. Це, до речі, один із чавунних фонтанів, відлитих в 1899-1901 роках на київському заводі Олексія Термена. Увечері водограй підсвічується. У сквері здійснили озеленення та облаштували сучасну систему поливу», – повідомив Кличко у дописі до відео.

Загалом цього року, окрім парків та великих зелених зон, ремонти тривають, зокрема, у майже 40 скверах столиці. Наразі активні роботи здійснюють у скверах на вулицях Котельникова, Чорнобильській, Лятошинського, Ентузіастів, Зої Гайдай.

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