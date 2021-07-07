Третина шкіл Києва вже завершила ремонти до нового навчального року

На підготовку до нового навчального року з міського бюджету виділено 1,8 млрд грн

У закладах освіти Києва триває підготовка до нового навчального року. За перший літній місяць освоєно вже третину коштів на підготовку до нового навчального року. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський під час наради з головами районних адміністрацій та начальниками районних управлінь освіти.

«За червень стан освоєння коштів із виконання загальноміських програм зріс удвічі. Наразі у 9 районах активно проводяться заплановані капітальні та поточні ремонти огорож в окремих закладах освіти. У середньому по цій програмі освоєно 50% виділених коштів з місцевого бюджету», – повідомив Мондриївський.

За його словами, у 2021 році у 457 закладах освіти міста районні адміністрації запланували проведення різних видів робіт – від ремонтів місць загального користування до часткового ремонту дахів. Повністю завершено роботи майже на третині об’єктів. Найактивнішими поки є Голосіївський, Дніпровський та Шевченківський райони.

Він нагадав, що на підготовку до нового навчального року з міського бюджету виділено 1,8 млрд грн, із них 1,3 млрд грн передано до бюджетів районів як до головних розпорядників коштів, які несуть відповідальність за своєчасність та якість підготовки закладів до 1 вересня.

Раніше повідомлялося, що цього року в Києві реалізуються 10 загальноміських освітніх програм, на які виділено 1,3 млрд грн. Найбільше коштів райони запланували на програми: «Підготовка до нового 2021/2022 навчального року», «Підготовка до осінньо-зимового періоду»; «Дріб’язок на побутові потреби. Дезінфікуючі засоби», що становить дві третини від загальної суми видатків на загальноміські програми»,

До слова, наразі столична влада працює над впровадженням нової автоматизованої системи сигналізації з датчиками руху, яка унеможливить несанкціонований доступ до закладів освіти, зокрема, у нічний та позаробочий час.

На базі Київського ліцею №157 запрацював пілотний проєкт біометричної системи безпечного доступу до закладів освіти та інших громадських установ.