У Львові медики прооперували серця двох пацієнтів без жодного розрізу

У Львові медики прооперували серця двох львів’ян без жодного розрізу

Пацієнтами стали двоє львів’ян: 86-річна жінка та 73-річний чоловік

У лікарні швидкої допомоги двом старшим львів’янам замінили клапани у серцях без жодного розрізу. Така операція є унікальною для України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник медзакладу Олег Самчук.

Пацієнтами стали двоє львів’ян: 86-річна жінка зі стенозом аортального клапана та 73-річний чоловік, у якого теж був стеноз аортального клапана, ішемічна хвороба серця та порушена лівого шлуночка серця.

Обоє не перенесли б класичної операції з наркозом на відкритому серці, тому медики взялися оперувати пацієнтів методом, який не передбачає жодного розрізу.

«Наші лікарі знову це зробили. Поміняли клапани в серці одразу двом пацієнтам без жодного розрізу. TAVI, тобто транскатетерна імплантація аортального клапана – це досі унікальна для України операція. Під час неї, якщо говорити просто, цілий клапан до серця пацієнта лікарі доправляють лише через прокол шкіри. TAVI – це єдиний шанс продовжити життя людям, які не витримають операції на відкритому серці. Вартість клапана і системи доставки – майже мільйон гривень, однак воно того варте», – розповів Олег Самчук.

Операції з заміни серцевих клапанів львів’янам проводили медики Центру серця та судин лікарні швидкої допомоги спільно з професором Мареком Григером – провідним європейським спеціалістом такого типу втручань у світі.

Обоє літніх львів’ян добре перенесли операції і почуваються добре. Незважаючи на те, прооперували їх 1 липня, медики вже готують пацієнтів до виписки.