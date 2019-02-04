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    У Києві кількість хворих на грип перевищила 15 тисяч

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    У Києві кількість хворих на грип перевищила 15 тисяч

    У столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 3,1% порівняно з попереднім тижнем

    За 5-й тиждень 2019 року у Києві зареєстровано 14 397 хворих на грип та ГРВІ (за попередній тиждень захворіло 13 967). Показник захворюваності на грип та ГРВІ складає 485,9 та є нижчим епідемічного порогу на 43,2%. Інтенсивність епідемічного процесу перебуває на рівні, характерному для цього періоду року. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

    Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 3,1%, яке відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло – 8 951 (зростання на 9,1%), дорослих – 5 446 осіб (зниження на 5,5%).

    «У структурі захворюваності діти становлять 62,2%, а на попередньому тижні – 58,8%. Серед школярів захворюваність зросла на 9,6%: 4 041 випадок, що становить 45,2% від загальної кількості захворілих дітей і 28,1% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою», – розповів Поворозник.

    Він зазначив, що до медичних закладів за 5-й тиждень госпіталізовано 176 осіб, із них 146 – діти.

    «Із початку епідемічного сезону – 1 жовтня 2018 року – у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 34 813 осіб, із них 9 195 дітей», – додав Поворозник.

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