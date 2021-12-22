У Києві комунальники зносять незаконні ялинкові базари (фото)

Перевірку проходять усі точки продажу новорічних ялинок

Інспекція благоустрою перевіряє ялинкові базари в Києві. Вже виявлено близько 20 локацій, розміщених без дозвільних документів. 21 грудня комунальне підприємство «Київблагоустрій» розпочало демонтажі незаконних точок із продажу ялинок. Про це повідомив директор Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.

«Незважаючи на морозну сніжну погоду, демонтажні бригади звільняють газони і тротуари від незаконних ялинкових базарів. Учора вже демонтували дев’ять локацій у п’яти районах столиці, де без дозволів продавались новорічні дерева. Дякую «Муніципальній охороні» за безпеку під час демонтажів. Контроль за розміщенням ярмарків триватиме й надалі», – розповів Ткаченко.

Він додав, що перевірку проходять й офіційні точки продажу. У разі виявлення порушень на таких локаціях, як наприклад, на проспекті Правди, дозвільні документи можуть бути анульовані, а майданчик – переміщений.

У Києві до 31 грудня передбачено 187 локацій із продажу новорічних дерев.

Для того, щоб отримати дозвіл, потрібно укласти угоду з КП «Міський магазин».

Усі ялинки мають бути чиповані або містити етикетку з інформацією про дерево.

Раніше перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба закликав киян купувати новорічні дерева на офіційних точках продажу.

Нагадаємо, у переддень Дня святого Миколая, 18 грудня, засвітились вогні на головній ялинці країни на Софійській площі у Києві. Киянам та гостям столиці ялинка сподобалася. Фотографії з нею вони активно розміщують у соцмережах з позитивними відгуками.

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