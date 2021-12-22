«Новорічна» ДТП у Києві: автівка влетіла в ялинковий базар (фото)

На Кільцевій дорозі зіткнулися два автомобілі

У середу, 22 грудня, на Кільцевій дорозі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Автопригода трапилася на перехресті із вулицею Зодчих.

Автомобіль Hyundai в результаті зіткнення з іншою автівкою вилетів з дороги у місце продажу новорічних ялинок.

Як повідомлялося, 21 грудня у місті Буча трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю п'яти автомобілів.

19 грудня на вулиці Драйзера в Києві п'яний водій вантажного автомобіля «Мерседес» не впорався з керуванням, машина вискочила на тротуар і перекинулась.