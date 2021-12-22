  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    «Новорічна» ДТП у Києві: автівка влетіла в ялинковий базар (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Автомобіль опинився серед ялинок - «Новорічна» ДТП у Києві: автівка влетіла в ялинковий базар (фото)
    Автомобіль опинився серед ялинок
    фото: Київ оперативний

    На Кільцевій дорозі зіткнулися два автомобілі

    У середу, 22 грудня, на Кільцевій дорозі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Автопригода трапилася на перехресті із вулицею Зодчих.

    Автомобіль Hyundai в результаті зіткнення з іншою автівкою вилетів з дороги у місце продажу новорічних ялинок.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    «Новорічна» ДТП у Києві: автівка влетіла в ялинковий базар (фото)
    «Новорічна» ДТП у Києві: автівка влетіла в ялинковий базар (фото)
    фото: Київ оперативний

    Як повідомлялося, 21 грудня у місті Буча трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю п'яти автомобілів.

    19 грудня на вулиці Драйзера в Києві п'яний водій вантажного автомобіля «Мерседес» не впорався з керуванням, машина вискочила на тротуар і перекинулась.

    Теги: ДТП Київ дороги водій автомобіль ялинка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Новорічна» ДТП у Києві: автівка влетіла в ялинковий базар (фото)