Фото київської ялинки підірвали соцмережі

Головну ялинку країни підсвічують 10 км гірлянд та прикрашають 20 тис. іграшок

В переддень дня Святого Миколая, 18 грудня, засвітились вогні на головній ялинці країни на Софійській площі у Києві.

Киянам та гостям столиці ялинка сподобалася. Фотографії з нею вони активно розміщують у соцмережах з позитивними відгуками.

Головна ялинка країни цього року – штучна, заввишки 31 м. Її підсвічують 10 км гірлянд та прикрашають 20 тис. іграшок.

Основа ялинки має вигляд Різдвяного вертепу, що зображає біблійну сцену народження Ісуса Христа. Казкового та «космічного» вигляду ялинці надають підвісні гірлянди у вигляді зоряного неба.

Довкола ялинки розташовані розважальні локації: ковзанка, фотозони, дитячі забави, майстерня та музей новорічних прикрас, фуд-корти та теплі зони для відпочинку. Дух Нового року та Різдва на Софійській площі пануватиме до 16 січня.

Нагадаємо, на Софійській площі у Києві ввечері 18 грудня відбулася урочиста церемонія запалення вогнів головної ялинки країни.

Раніше повідомлялося, що ялинка на Софійській площі засяє 19 грудня. Але 14 грудня київська мерія оголосила про зміну дати засвічення головної ялинки країни.

Відкриття головної ялинки країни на Софійській площі в Києві та урочисте засвічення її вогнів транслюватиметься на екрані, розміщеному на ТРЦ «Гулівер» (Спортивна площа, 1).