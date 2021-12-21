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    Центральний автовокзал Києва створює мандрівникам передсвятковий настрій (фото)

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    На одному з поверхів автовокзалу встановлена новорічна ялинка - Центральний автовокзал Києва створює мандрівникам передсвятковий настрій (фото)
    На одному з поверхів автовокзалу встановлена новорічна ялинка
    фото: Укрпас

    Фотозони з'явилися на обох поверхах автовокзалу

    На Центральному автовокзалі Києва встановили новорічну ялинку та облаштували дві фотозони. Про це повідомляється на сторінці «Укрпас» у Facebook.

    «Що може бути краще, ніж вхопити момент та зафіксувати на фотокартці відчуття перед або після мандрівки. Посмішка, сонячні зайчики в очах та передсвятковий настрій – все, що потрібно для фото», – йдеться в повідомленні.

    Фотозони розміщені на першому та другому поверсі Центрального автовокзалу столиці.

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    Центральний автовокзал Києва створює мандрівникам передсвятковий настрій (фото)
    Центральний автовокзал Києва створює мандрівникам передсвятковий настрій (фото)
    Центральний автовокзал Києва створює мандрівникам передсвятковий настрій (фото)
    фото: Укрпас

    Як повідомлялося, в терміналі D Міжнародного аеропорту «Бориспіль» теж встановили новорічну ялинку та організували затишну фотозону.

    У переддень Дня святого Миколая, 18 грудня, засвітились вогні на головній ялинці країни на Софійській площі у Києві. Киянам та гостям столиці ялинка сподобалася. Фотографії з нею вони активно розміщують у соцмережах з позитивними відгуками.

    «Укрзалізниця» підготувала низку сюрпризів з нагоди новорічних свят.

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    Теги: Київ новорічні свята ялинка вокзал
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    Центральний автовокзал Києва створює мандрівникам передсвятковий настрій (фото)