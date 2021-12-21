Центральний автовокзал Києва створює мандрівникам передсвятковий настрій (фото)
Фотозони з'явилися на обох поверхах автовокзалу
На Центральному автовокзалі Києва встановили новорічну ялинку та облаштували дві фотозони. Про це повідомляється на сторінці «Укрпас» у Facebook.
«Що може бути краще, ніж вхопити момент та зафіксувати на фотокартці відчуття перед або після мандрівки. Посмішка, сонячні зайчики в очах та передсвятковий настрій – все, що потрібно для фото», – йдеться в повідомленні.
Фотозони розміщені на першому та другому поверсі Центрального автовокзалу столиці.
Як повідомлялося, в терміналі D Міжнародного аеропорту «Бориспіль» теж встановили новорічну ялинку та організували затишну фотозону.
У переддень Дня святого Миколая, 18 грудня, засвітились вогні на головній ялинці країни на Софійській площі у Києві. Киянам та гостям столиці ялинка сподобалася. Фотографії з нею вони активно розміщують у соцмережах з позитивними відгуками.
«Укрзалізниця» підготувала низку сюрпризів з нагоди новорічних свят.