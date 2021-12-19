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    Події в Україні

    Вибери найкращу: п'ять найяскравіших ялинок України (фото)

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    Ялинки у містах України вже запалили свої вогні - Вибери найкращу: п'ять найяскравіших ялинок України (фото)
    Ялинки у містах України вже запалили свої вогні
    фото: slovoidilo.ua

    У Харкові дерево найвище, а у Львові – живе

    Головні ялинки у містах України запалюють свої вогні. Чия ж новорічна красуня найкраща? «Главком» зібрав для вас фото прикрашених ошатних дерев.

    У переддень дня Святого Миколая, 18 грудня, засвітились вогні на головній ялинці країни на Софійській площі у Києві. Киянам та гостям столиці ялинка сподобалася. Фотографії з нею вони активно розміщують у соцмережах з позитивними відгуками.

    Головна новорічна ялинка Країни. Фото з відкритих джерел
    Головна новорічна ялинка Країни. Фото з відкритих джерел

    Головна новорічна ялинка Харкова зібрана з окремих деталей та підсвічена світлодіодними лампами. А висота – 40 метрів 49 сантиметрів – зробила її національним рекордсменом, пишуть «Харківські вісті».

    Головна новорічна ялинка Харкова. Фото: izvestia.kharkov.ua
    Головна новорічна ялинка Харкова. Фото: izvestia.kharkov.ua

    Головна ялинка Дніпра заввишки 28 метрів, прикрашають її понад 300 іграшок і яскрава верхівка у формі зірки, інформує «Уніан».

    Головна ялинка Дніпра. Фото: unian.ua
    Головна ялинка Дніпра. Фото: unian.ua

    Головна новорічна ялинка Одеси, яку традиційно встановили на Думській площі, коштувала бюджету міста 2 млн 630 тис., повідомляє UNN.

    Одеська ялинка з цукерочками. Фото: lumiere.ua
    Одеська ялинка з цукерочками. Фото: lumiere.ua

    Цьогоріч святкова ялинка у Львові на метр вища, ніж торік. 17-метрове дерево з власного подвір’я віддав мешканець села Оброшине 85-річний Василь Козленко. Чоловікові за це подякували під час урочистого відкриття, пише ТСН.

    У Львові встановили живу ялинку. Фото: tsn.ua
    У Львові встановили живу ялинку. Фото: tsn.ua

    Раніше Черкаські рятувальники розповіли учням, як правильно гасити новорічну ялинку у разі пожежі та на що звертати увагу під час вибору піротехніки.

    Раніше повідомлялося, що на Житомирщині новорічна ялинка залишила без інтернету кілька населених пунктів. Ялинку зрізали в селі Булдичів за 20 км від Романова, аварійне дерево корінням підіймало фундамент адмінбудівлі. Під час доставки ялинка незв’язаним гіллям зачепила та обірвала інтернет-кабелі на стовпах у селах Романівка та Корчівка: провайдер зазначає, що дерево обірвало оптоволоконний зв'язок, завдавши чималого збитку.

    Нагадаємо, у Кривому Розі пенсіонерка спалила одну з найбільших ялинок міста, коли намагалася зігрітися.

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    Теги: Харків Київ Одеса Дніпро Львів рятувальники ялинка час
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    Вибери найкращу: п'ять найяскравіших ялинок України (фото)