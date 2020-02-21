У Києві лихач на Volkswagen влетів у припарковані авто (фото, відео)



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ДТП на Борщагівській Фото: Київ оперативний

Volkswagen летів на шаленій швидкості

У четвер, 20 лютого, на вул. Борщагівській у Києві водій Volkswagen влаштував серйозну ДТП.

Аварія сталася у напрямку Борщагівки, неподалік ТЦ «Аркадія».

Як повідомляє «Київ оперативний», керманич Volkswagen їхав на великій швидкості.

На відео моменту ДТП видно, що автомобіль нісся, обганяючи інші автівки і постійно перелаштовуючись з однієї смуги руху в другу. В результаті водій не впорався з керуванням і розбив припарковані на узбіччі автомобілі.

За даними Патрульної поліції Києва, за вчорашній день, 20 лютого, у Києві сталося 119 дорожньо-транспортних пригод, із них чотири – з постраждалими.