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    У Києві лихач на Volkswagen влетів у припарковані авто (фото, відео)

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    ДТП на Борщагівській - У Києві лихач на Volkswagen влетів у припарковані авто (фото, відео)
    ДТП на Борщагівській
    Фото: Київ оперативний

    Volkswagen летів на шаленій швидкості

    У четвер, 20 лютого, на вул. Борщагівській у Києві водій Volkswagen влаштував серйозну ДТП.

    Аварія сталася у напрямку Борщагівки, неподалік ТЦ «Аркадія».

    Як повідомляє «Київ оперативний», керманич Volkswagen їхав на великій швидкості.

    На відео моменту ДТП видно, що автомобіль нісся, обганяючи інші автівки і постійно перелаштовуючись з однієї смуги руху в другу. В результаті водій не впорався з керуванням і розбив припарковані на узбіччі автомобілі.

    За даними Патрульної поліції Києва, за вчорашній день, 20 лютого, у Києві сталося 119 дорожньо-транспортних пригод, із них чотири – з постраждалими.

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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