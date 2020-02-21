У Києві лихач на Volkswagen влетів у припарковані авто (фото, відео)
ДТП на Борщагівській
Фото: Київ оперативний
Volkswagen летів на шаленій швидкості
У четвер, 20 лютого, на вул. Борщагівській у Києві водій Volkswagen влаштував серйозну ДТП.
Аварія сталася у напрямку Борщагівки, неподалік ТЦ «Аркадія».
Як повідомляє «Київ оперативний», керманич Volkswagen їхав на великій швидкості.
На відео моменту ДТП видно, що автомобіль нісся, обганяючи інші автівки і постійно перелаштовуючись з однієї смуги руху в другу. В результаті водій не впорався з керуванням і розбив припарковані на узбіччі автомобілі.
За даними Патрульної поліції Києва, за вчорашній день, 20 лютого, у Києві сталося 119 дорожньо-транспортних пригод, із них чотири – з постраждалими.