У Чернігові зіткнулися пасажирський автобус та легковик, є жертви



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ДТП сталася 21 лютого близько 8 ранку на виїзді з Чернігова

Водій автомобіля «Фольксваген» помер на місці

На виїзді з Чернігова сталось лобове зіткнення пасажирського автобуса й автомобіля Volkswagen Passat - водій легковика загинув, в автобусі ніхто не постраждав.

«Автопригода з трагічними наслідками сталася сьогодні близько 8 ранку на виїзді з Чернігова у напрямку Мени за 150 метрів до межі села Новоселівка. Водій легковика Volkswagen Passat, рухаючись у бік Чернігова, виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення з автобусом ПАЗ. Внаслідок ДТП водій автомобіля «Фольксваген» помер на місці події, в автобусі ніхто не постраждав», - ідеться у повідомленні.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого).

Досудове розслідування триває.