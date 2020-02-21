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    У Чернігові зіткнулися пасажирський автобус та легковик, є жертви

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    ДТП&nbsp;сталася 21 лютого близько 8 ранку на виїзді з Чернігова - У Чернігові зіткнулися пасажирський автобус та легковик, є жертви
    ДТП сталася 21 лютого близько 8 ранку на виїзді з Чернігова

    Водій автомобіля «Фольксваген» помер на місці

    На виїзді з Чернігова сталось лобове зіткнення пасажирського автобуса й автомобіля Volkswagen Passat - водій легковика загинув, в автобусі ніхто не постраждав.

    «Автопригода з трагічними наслідками сталася сьогодні близько 8 ранку на виїзді з Чернігова у напрямку Мени за 150 метрів до межі села Новоселівка. Водій легковика Volkswagen Passat, рухаючись у бік Чернігова, виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення з автобусом ПАЗ. Внаслідок ДТП водій автомобіля «Фольксваген» помер на місці події, в автобусі ніхто не постраждав», - ідеться у повідомленні.

    Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого).

    Досудове розслідування триває.

     

    ДТП смерть водій автомобіль Чернігів транспорт
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