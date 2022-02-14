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    У Києві ліквідували масштабну пожежу в гімназії східних мов (фото)

    У Києві горіла гімназія східних мов - У Києві ліквідували масштабну пожежу в гімназії східних мов (фото)
    У Києві горіла гімназія східних мов
    фото: ДСНС

    Пожежа у навчальному закладі спалахнула у ніч проти 14 лютого

    Пожежу в навчальному корпусі Київської гімназії східних мов ліквідовано. Про це інформує ДСНС України у Telegram-каналі.

    У Києві о 03:30 пожежу покрівлі та частково приміщень третього поверху навчального корпусу Київської гімназії східних мов було локалізовано на площі 2 тис. м кв.

    О 04:39 пожежу в навчальному корпусі Київської гімназії східних мов ліквідовано.

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    У Києві ліквідували масштабну пожежу в гімназії східних мов (фото)
    У Києві ліквідували масштабну пожежу в гімназії східних мов (фото)
    У Києві ліквідували масштабну пожежу в гімназії східних мов (фото)
    У Києві ліквідували масштабну пожежу в гімназії східних мов (фото)
    фото: ДСНС

    Раніше повідомлялося, що у 01:23 у Святошинському районі столиці по вул. Львівська, 25, у триповерховому навчальному корпусі Київської гімназії східних мов виникла пожежа покрівлі з розповсюдженням на третій поверх.

    Жертв та постраждалих немає. До гасіння було залучено 60 осіб та 16 од. техніки від ДСНС.

    Як повідомлялося, у пожежі на Київщині загинула жінка.

    Нагадаємо, у ніч на 2 лютого, в Києві сталася пожежа на вулиці Дегтярівській, там вщент згоріла станція технічного обслуговування автомобілів.

    Теги: пожежа Київ ДСНС
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    У Києві ліквідували масштабну пожежу в гімназії східних мов (фото)