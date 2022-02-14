У Києві горить гімназія східних мов (фото, відео)

Пожежа почалася у навчальному корпусі та поширилася на третій поверх

У ніч проти понеділка, 14 лютого, спалахнула пожежа у Київській гімназії східних мов, яка знаходиться на вулиці Львівській, 25 у Святошинському районі. Про це повідомлє пресслужба ДСНС.

Пожежа почалася у навчальному корпусі та поширилася на третій поверх.

Триває ліквідація пожежі Київської гімназії східних мов



14 лютого о 01:23 у Святошинському районі по вул. Львівська, 25, у навчальному корпусі Київської гімназії східних мов виникла пожежа покрівлі з розповсюдженням на третій поверх.



Залучено 50 осіб та 12 од. техніки. pic.twitter.com/yBOho5cJRA — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) February 14, 2022

До гасіння пожежі залучили 60 рятувальників та 16 одиниць техніки ДСНС.

Попередньо жертв та постраждалих немає.

Як повідомлялося, у пожежі на Київщині загинула жінка.

Нагадаємо, у ніч на 2 лютого, в Києві сталася пожежа на вулиці Дегтярівській, там вщент згоріла станція технічного обслуговування автомобілів.

Також на Київщині у селі Вишгородського району згорів будинок культури.