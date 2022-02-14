  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Києві горить гімназія східних мов (фото, відео)

    Пожежа у Київській гімназії східних мов - У Києві горить гімназія східних мов (фото, відео)
    Пожежа у Київській гімназії східних мов
    фото:ДСНС

    Пожежа почалася у навчальному корпусі та поширилася на третій поверх

    У ніч проти понеділка, 14 лютого, спалахнула пожежа у Київській гімназії східних мов, яка знаходиться на вулиці Львівській, 25 у Святошинському районі. Про це повідомлє пресслужба ДСНС.

    Пожежа почалася у навчальному корпусі та поширилася на третій поверх.

    До гасіння пожежі залучили 60 рятувальників та 16 одиниць техніки ДСНС.

    Попередньо жертв та постраждалих немає.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Києві горить гімназія східних мов (фото, відео)
    У Києві горить гімназія східних мов (фото, відео)
    У Києві горить гімназія східних мов (фото, відео)
    фото:ДСНС

    Як повідомлялося, у пожежі на Київщині загинула жінка.

    Нагадаємо, у ніч на 2 лютого, в Києві сталася пожежа на вулиці Дегтярівській, там вщент згоріла станція технічного обслуговування автомобілів.

    Також на Київщині у селі Вишгородського району згорів будинок культури.

    Читайте також:

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники Twitter
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві горить гімназія східних мов (фото, відео)