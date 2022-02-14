У Києві горить гімназія східних мов (фото, відео)
Пожежа почалася у навчальному корпусі та поширилася на третій поверх
У ніч проти понеділка, 14 лютого, спалахнула пожежа у Київській гімназії східних мов, яка знаходиться на вулиці Львівській, 25 у Святошинському районі. Про це повідомлє пресслужба ДСНС.
Пожежа почалася у навчальному корпусі та поширилася на третій поверх.
Триває ліквідація пожежі Київської гімназії східних мов— DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) February 14, 2022
14 лютого о 01:23 у Святошинському районі по вул. Львівська, 25, у навчальному корпусі Київської гімназії східних мов виникла пожежа покрівлі з розповсюдженням на третій поверх.
Залучено 50 осіб та 12 од. техніки. pic.twitter.com/yBOho5cJRA
До гасіння пожежі залучили 60 рятувальників та 16 одиниць техніки ДСНС.
Попередньо жертв та постраждалих немає.
Як повідомлялося, у пожежі на Київщині загинула жінка.
Нагадаємо, у ніч на 2 лютого, в Києві сталася пожежа на вулиці Дегтярівській, там вщент згоріла станція технічного обслуговування автомобілів.
Також на Київщині у селі Вишгородського району згорів будинок культури.
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