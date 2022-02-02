Вночі у столиці вщент згоріла СТО (відео)

Інформації про жертви або постраждалих немає

Причини виникнення пожежі будуть з'ясовувати фахівці

У ніч на 2 лютого, в Києві сталася пожежа на вулиці Дегтярівській, там вщент згоріла станція технічного обслуговування автомобілів. Відповідне відео опублікував Telegram-канал «Київ Оперативний».

«Вночі на вулиці Дегтярівській серйозно горіла одна зі станцій технічного обслуговування автомобілів», – йдеться в повідомленні.

На опублікованому відео видно, що з будівлі станції техобслуговування валить чорний стовп диму. Судячи з кадрів, вогонь швидко поширився і незабаром полум'я покрило всю станцію. Більш чітко вогонь видно на даху будівлі.

На місце події в терміновому порядку прибули співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Однак, незважаючи на всі старання пожежників, станція згоріла вщент. На місці пожежі працювали співробітники поліції.

Інформації про жертви або постраждалих немає. Також немає інформації про масштаби пошкоджень будівлі. Причини виникнення пожежі належить з'ясувати фахівцям.

Нагадаємо, на Київщині у селі Вишгородського району згорів будинок культури.