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    США вирішили відкликати всіх дипломатів з України

    У Білому домі готуються вивести весь американський персонал зі столиці - США вирішили відкликати всіх дипломатів з України
    У Білому домі готуються вивести весь американський персонал зі столиці
    фото: Reuters

    Адміністрація США вирішила відкликати дипломатів, що залишилися в Києві, протягом 24-48 годин

    Адміністрація США вирішила відкликати всіх дипломатів, що залишилися в Києві, протягом 24-48 годин. Про це з посиланням на свої джерела повідомляє американська телекомпанія CBS.

    «Стало відомо, що адміністрація Байдена готується вивести весь американський персонал з Києва в найближчі 24-48 годин», – йдеться в повідомленні.

    Раніше ЗМІ також з посиланням на джерела повідомляли, що співробітники американського посольства, що залишилися в Україні, можуть переїхати до Львова, проте зараз журналісти не уточнюють – чи йдеться про повну евакуацію з країни або про тимчасовий переїзд посольства.

    Раніше міністерства закордонних справ Італії та Швеції закликали своїх громадян, які перебувають в Україні, залишити країну.

    До слова, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про рішення щодо дипломатичних представництв в Україні. Німецьке генеральне консульство переїжджає з Дніпра до Львова.

    Водночас німецький уряд оголосив попередження для громадян Німеччини в Україні. Німцям рекомендують не подорожувати в Україну, а тих, хто вже тут, просять залишити українську територію.

    Раніше Міністерство закордонних справ Японії порадило своїм громадянам, які перебувають в Україні, негайно залишити країну через збільшення військ РФ біля українських кордонів.

    Як повідомляв «Главком», президент США Джо Байден попередив американців, які залишаються в Україні, що вони повинні негайно покинути країну, оскільки Росія продовжує загрожувати вторгненням.

    Посольство Сполучених Штатів закликає американських громадян не їхати в Україну через загрозу вторгнення РФ і пандемію коронавірусної інфекції.

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    Теги: Росія ЗМІ Київ США посольство
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    США вирішили відкликати всіх дипломатів з України