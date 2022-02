США вирішили відкликати всіх дипломатів з України

Адміністрація США вирішила відкликати всіх дипломатів, що залишилися в Києві, протягом 24-48 годин. Про це з посиланням на свої джерела повідомляє американська телекомпанія CBS.

«Стало відомо, що адміністрація Байдена готується вивести весь американський персонал з Києва в найближчі 24-48 годин», – йдеться в повідомленні.

JUST IN: CBS News has learned that the Biden administration is preparing to withdraw all U.S. personnel from Kyiv within the next 24-48 hours. https://t.co/MxcYPkLMtL