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    На трасі Київ-Одеса сталася ДТП з багатьма загиблими (відео)

    На трасі Київ-Одеса сталася ДТП з багатьма загиблими, серед них дитина - На трасі Київ-Одеса сталася ДТП з багатьма загиблими (відео)
    На трасі Київ-Одеса сталася ДТП з багатьма загиблими, серед них дитина
    фото: кадр з відео

    Рятувальники деблокують тіла загиблих із купи понівеченого металу

    На Миколаївщині на трасі Київ-Одеса позашляховик врізався у вантажівку. Попередньо відомо, що загинули 5 осіб, серед них – дитина. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Трагедія трапилась орієнтовно о 19:45 13 лютого. Рятувальники повідомили, що автомобілі зіткнулись неподалік селища Криве Озеро Кривоозерського району.

    «13 лютого близько 19:45 на автодорозі М05 «Київ-Одеса» поблизу селища міського типу Криве Озеро водій позашляховика Toyota допустив зіткнення з вантажним автомобілем», – повідомили рятувальники.

    За даними ДСНС, внаслідок аварії загинуло п'ятеро осіб. Попередньо відомо, що серед загиблих – 8-річна дитина.

    На місці трагедії перебуває 10 рятувальників та дві одиниці техніки. Фахівці деблокували загиблих. Наразі причин аварії не повідомляли.

    Напередодні, на трасі Київ – Харків поліцейські зупинили автомобіль, за кермом якого перебував водій у стані сильного алкогольного сп'яніння. Після перевірки прилад показав у крові водія смертельну дозу алкоголю, яка перевищила 5 проміле.

    Теги: трагедія ДТП Київ ДСНС Одеса Миколаївщина водій автомобіль рятувальники Toyota
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    На трасі Київ-Одеса сталася ДТП з багатьма загиблими (відео)