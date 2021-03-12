У Києві люди влаштували штурханину під магазином секонд-хенду

Величезний натовп зібрався біля магазину у перший день завозу товару

У Києві люди влаштували штурханину в черзі за речами з секонд-хенду.

Інцидент мав місце біля станції метро «Харківська».

Величезний натовп людей зібрався біля магазину секонд-хенд у перший день завозу товару. Люди пхалися, штовхалися аби першими потрапити до приміщення. Відповідне відео з місця події виклали в соцмережах і воно миттєво розійшлося інтернетом.

Нагадаємо, нещодавно у Камінському Дніпропетровської області натовп ледь не затоптав літню жінку на вході до магазину. Інцидент, як свідчать кадри викладеного відео, стався на порозі крамниці з уживаним одягом і жовтогарячими вивісками про знижки в 70%.

Якийсь час люди нервово чекали на відкриття магазину, та як тільки вхідні двері відкрили, громадяни, щосили штовхаючи один одного, кинулися всередину.

Утворилася тиснява, і пенсіонерка впала під ноги іншим покупцям. Врешті небайдужі допомогли жінці встати.