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    У Києві люди влаштували штурханину під магазином секонд-хенду

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    Відео з місця події виклали в соцмережах - У Києві люди влаштували штурханину під магазином секонд-хенду
    Відео з місця події виклали в соцмережах
    фото: Twitter

    Величезний натовп зібрався біля магазину у перший день завозу товару

    У Києві люди влаштували штурханину в черзі за речами з секонд-хенду.

    Інцидент мав місце біля станції метро «Харківська».

    Величезний натовп людей зібрався біля магазину секонд-хенд у перший день завозу товару. Люди пхалися, штовхалися аби першими потрапити до приміщення. Відповідне відео з місця події виклали в соцмережах і воно миттєво розійшлося інтернетом.

    Нагадаємо, нещодавно у Камінському Дніпропетровської області натовп ледь не затоптав літню жінку на вході до магазину. Інцидент, як свідчать кадри викладеного відео, стався на порозі крамниці з уживаним одягом і жовтогарячими вивісками про знижки в 70%.

    Якийсь час люди нервово чекали на відкриття магазину, та як тільки вхідні двері відкрили, громадяни, щосили штовхаючи один одного, кинулися всередину.

    Утворилася тиснява, і пенсіонерка впала під ноги іншим покупцям. Врешті небайдужі допомогли жінці встати.

    Теги: Київ торгівля бійка магазин
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