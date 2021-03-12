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    Мер Києва закликав підприємців зробити скорочений робочий день через негоду

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    У Києві сьогодні буде короткий робочий день через сніг - Мер Києва закликав підприємців зробити скорочений робочий день через негоду
    У Києві сьогодні буде короткий робочий день через сніг
    фото: REUTERS

    Кличко просить без потреби не виїжджати у місто

    Сьогодні в Києві очікується різке погіршення погодних умов - сильний вітер, зниження температури, можливий снігопад. Мер столиці звернувся до керівників підприємств з проханням оголосити короткий робочий день.

    «Я звертаюся до керівників підприємств і організацій. За можливості, зробіть для співробітників сьогодні короткий робочий день. – Щоб на дорогах не було великих заторів. І щоб розвести в часі навантаження на громадський транспорт столиці, в роботі якого можуть бути перебої через негоду», – написав мер Києва у своєму Telegram-каналі.

    Кличко закликав без потреби не виїжджати у місто.

    Нагадаємо, аварійні бригади Київських регіональних електромереж переведені у посилений режим через погіршення погодних умов.

    Теги: Віталій Кличко прогноз погоди Київ снігопад
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