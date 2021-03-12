Мер Києва закликав підприємців зробити скорочений робочий день через негоду

У Києві сьогодні буде короткий робочий день через сніг

Кличко просить без потреби не виїжджати у місто

Сьогодні в Києві очікується різке погіршення погодних умов - сильний вітер, зниження температури, можливий снігопад. Мер столиці звернувся до керівників підприємств з проханням оголосити короткий робочий день.

«Я звертаюся до керівників підприємств і організацій. За можливості, зробіть для співробітників сьогодні короткий робочий день. – Щоб на дорогах не було великих заторів. І щоб розвести в часі навантаження на громадський транспорт столиці, в роботі якого можуть бути перебої через негоду», – написав мер Києва у своєму Telegram-каналі.

Кличко закликав без потреби не виїжджати у місто.

Нагадаємо, аварійні бригади Київських регіональних електромереж переведені у посилений режим через погіршення погодних умов.