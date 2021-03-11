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    У Києві евакуатор забрав «Мерседес» політика Балашова (відео)

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    Донедавна Балашов їздив на Tesla - У Києві евакуатор забрав «Мерседес» політика Балашова (відео)

    Донедавна Балашов їздив на Tesla

    фото: Facebook

    Машина знаходилася у центрі міста, біля Верховної Ради

    У Києві евакуатор забрав автомобіль політика Геннадія Балашова

    Інформація про це з’явилася на сторінці Facebook Максима Безеки.

    «Евакуатор пакує особистий «Мерседес» Балашова з 5.10», – йдеться у повідомленні.

    Судячи з відео, машина знаходилася у центрі міста, біля Верховної Ради.

    Донедавна Балашов їздив на Tesla, але висловив незадоволення технічними особливостями авто, до того ж він машину пошкодив.

    Нагадаємо, Геннадій Балашов — український підприємець, блогер та громадський діяч, лідер політичної партії «5.10» Пропагує радикальну реформу оподаткування для України та активно захищає права «російськомовного населення України», виступає проти закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».


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    Теги: ДТП Київ автомобіль Геннадій Балашов евакуація
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