Під Дніпром натовп ледь не затоптав літню жінку через секонд-хенд (відео)

Щойно магазин вживаного одяну відкрили, натовп почав ломитися в двері

У Камінському Дніпропетровської області натовп ледь не затоптав літню жінку на вході до магазину. Інцидент, як свідчать кадри викладеного відео, стався на порозі крамниці з уживаним одягом і жовтогарячими вивісками про знижки в 70%.

Якийсь час люди нервово чекали на відкриття магазину, та як тільки вхідні двері відкрили, громадяни, щосили штовхаючи один одного, кинулися всередину.

Утворилася тиснява, і пенсіонерка впала під ноги іншим покупцям. Врешті небайдужі допомогли жінці встати.

Нагадаємо, у Чорноморську Одеської області 12 вересня від кандидатів від фракції «За Майбутнє» Василя Гуляєва і Надії Крючкової місцевим жителям роздавали безкоштовну каву та секонд-хенд.

У 2019 році на митні території України ввезли понад 122,5 тисячі тонн вживаного одягу та речей.

Світова торгівля секонд-хедндом сягає $4 млрд на рік. Україна стабільно у трійці лідерів серед імпортерів. Шлях вживаного одягу з Євросоюзу до нашої країни починається з контейнерів для непотрібних речей, які стоять просто на вулицях різних міст.