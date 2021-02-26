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    Під Дніпром натовп ледь не затоптав літню жінку через секонд-хенд (відео)

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    В Україні&nbsp;секонд-хенди з'являються, немов гриби після дощу - Під Дніпром натовп ледь не затоптав літню жінку через секонд-хенд (відео)
    В Україні секонд-хенди з'являються, немов гриби після дощу
    Скріншот фото: відео Наше Місто

    Щойно магазин вживаного одяну відкрили, натовп почав ломитися в двері

    У Камінському Дніпропетровської області натовп ледь не затоптав літню жінку на вході до магазину. Інцидент, як свідчать кадри викладеного відео, стався на порозі крамниці з уживаним одягом і жовтогарячими вивісками про знижки в 70%.

    Якийсь час люди нервово чекали на відкриття магазину, та як тільки вхідні двері відкрили, громадяни, щосили штовхаючи один одного, кинулися всередину.

    Утворилася тиснява, і пенсіонерка впала під ноги іншим покупцям. Врешті небайдужі допомогли жінці встати.

    Нагадаємо, у Чорноморську Одеської області 12 вересня від кандидатів від фракції «За Майбутнє» Василя Гуляєва і Надії Крючкової місцевим жителям роздавали безкоштовну каву та секонд-хенд.

    У 2019 році на митні території України ввезли понад 122,5 тисячі тонн вживаного одягу та речей.

    Світова торгівля секонд-хедндом сягає $4 млрд на рік. Україна стабільно у трійці лідерів серед імпортерів. Шлях вживаного одягу з Євросоюзу до нашої країни починається з контейнерів для непотрібних речей, які стоять просто на вулицях різних міст.

    Теги: торгівля бізнес Україна населення час
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