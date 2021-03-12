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    Співвласник Будинку профспілок про відкриття там покер-клубу: «З етичної та моральної точки зору це неприпустимо»

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    Федерація профспілок і орендар мають піти на зустріч цьому запиту, який буде у суспільства - Співвласник Будинку профспілок про відкриття там покер-клубу: «З етичної та моральної точки зору це неприпустимо»
    Федерація профспілок і орендар мають піти на зустріч цьому запиту, який буде у суспільства
    Фото: УНІАН

    Бенч додав, що громадськість має публічно засуджувати такі дії, якщо вважає їх недоречними

    Один із співвласників Будинку профспілок Назар Бенч назвав неприпустимим з моральної та етичної точки зору відкриття покер-клубу у будівлі.

    Про це він заявив в ефірі «Громадського радіо».

    Назар Бенч, власник інвестиційно-будівельної компанії «Фенікс Груп», якій належить 30% Будинку профспілок сказав, що з юридичної точки зору порушення у цьому немає. Однак, з етичної та моральної точки зору це неприпустимо.

    «Коли стаються ситуації, де є така тонка межа між «добре» і погано», певними моральними принципами, громадянське суспільство має дати відповідь, чи доречно це, чи має бути цей заклад у Будинку профспілок. Якщо ми говоритимемо про це і звертатимемо увагу, Федерація профспілок і орендар мають піти на зустріч цьому запиту, який буде у суспільства», – зазначив він .

    Бенч додав, що громадськість має публічно засуджувати такі дії, якщо вважає їх недоречними. «За допомогою журналістів, громадських організацій, бізнесу, представником якого я є, інформація про це має доноситись. У такій формі ми повинні відстоювати свою позицію. Якоюсь мірою ця ситуація з точки зору орендаря є патовою. З одного боку він, можливо, усвідомлює, недоречність функціонування у будівлі цього клубу, але з іншого боку він вклав туди кошти. Той чи інший формат виходу із ситуації можна знайти. Головне, щоб було бажання до діалогу», – наголосив співвласник Будинку профспілок .


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    Теги: Київ Небесна сотня (Євромайдан) Майдан Незалежности
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