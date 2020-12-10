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    Поліція відкрила провадження за фактом смертельної ДТП у Києві

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    Автомобіль на швидкості врізався у стовп - Поліція відкрила провадження за фактом смертельної ДТП у Києві
    Автомобіль на швидкості врізався у стовп

    Внаслідок автокатастрофи загинули водій і пасажирка автівки

    Слідчі столичної поліції встановлюють обставини смертельної автопригоди, що сталася в ніч на 10 грудня у Солом’янському районі Києва.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    До столичної поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду із загиблими на вулиці Олекси Тихого. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна групи з розслідування ДТП та Солом’янського управління поліції, а також лікарі.

    На місці події працівники поліції з’ясували, що водій автомобіля «Равон», який рухався у напрямку Чоколівського бульвару, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору, після чого автівка перекинулась. Внаслідок аварії 37-річний водій та 31-річна пасажирка загинули на місці.

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    Поліція відкрила провадження за фактом смертельної ДТП у Києві
    Поліція відкрила провадження за фактом смертельної ДТП у Києві

    За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

    У рамках кримінального провадження поліцейські з’ясовують обставини та механізм даної автопригоди.

    Раніше повідомлялося, що в ніч на 10 грудня вулиці Вадима Гетьмана авто зі служби каршерінга в'їхало у стовп поблизу Індустріального шляхопровода. В результаті аварії загинули двоє людей.

    Згодом з'явилися подробиці цієї ДТП. Від сильного удару автомобіль буквально розірвало на частини, які відлетіли на відстань у 20-30 м.

    Теги: Національна поліція України ДТП кримінал смерть водій автомобіль розслідування
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