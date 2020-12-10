Поліція відкрила провадження за фактом смертельної ДТП у Києві

Автомобіль на швидкості врізався у стовп

Внаслідок автокатастрофи загинули водій і пасажирка автівки

Слідчі столичної поліції встановлюють обставини смертельної автопригоди, що сталася в ніч на 10 грудня у Солом’янському районі Києва.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До столичної поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду із загиблими на вулиці Олекси Тихого. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна групи з розслідування ДТП та Солом’янського управління поліції, а також лікарі.

На місці події працівники поліції з’ясували, що водій автомобіля «Равон», який рухався у напрямку Чоколівського бульвару, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору, після чого автівка перекинулась. Внаслідок аварії 37-річний водій та 31-річна пасажирка загинули на місці.

За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження поліцейські з’ясовують обставини та механізм даної автопригоди.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 10 грудня вулиці Вадима Гетьмана авто зі служби каршерінга в'їхало у стовп поблизу Індустріального шляхопровода. В результаті аварії загинули двоє людей.

Згодом з'явилися подробиці цієї ДТП. Від сильного удару автомобіль буквально розірвало на частини, які відлетіли на відстань у 20-30 м.