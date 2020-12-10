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    Смертельна нічна ДТП у Києві: автівку розірвало на частини (фото)

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    Автомобіль на швидкості врізався у стовп - Смертельна нічна ДТП у Києві: автівку розірвало на частини (фото)
    Автомобіль на швидкості врізався у стовп
    Фото: dtp.kiev.ua

    На місці ДТП загинули хлопець і дівчина

    З’явилися подробиці смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася у ніч на 10 грудня на вулиці Гетьмана в Києві.

    Про деталі автокатастрофи повідомляє dtp.kiev.ua.

    Попередньо, водій орендного автомобіля «Равон», рухаючись від Шулявки до Севастопольської площі зі спуску максимально розігнався і на повороті дороги вліво поїхав прямо, на тротуар і в стовп.

    Від сильного удару автомобіль буквально розірвало на частини, які відлетіли на відстань у 20-30 м. Хлопець-водій і дівчина-пасажирка автомобіля загинули на місці.

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    Смертельна нічна ДТП у Києві: автівку розірвало на частини (фото)
    Смертельна нічна ДТП у Києві: автівку розірвало на частини (фото)
    Смертельна нічна ДТП у Києві: автівку розірвало на частини (фото)
    Смертельна нічна ДТП у Києві: автівку розірвало на частини (фото)
    Смертельна нічна ДТП у Києві: автівку розірвало на частини (фото)
    Смертельна нічна ДТП у Києві: автівку розірвало на частини (фото)
    Смертельна нічна ДТП у Києві: автівку розірвало на частини (фото)
    Смертельна нічна ДТП у Києві: автівку розірвало на частини (фото)
    Смертельна нічна ДТП у Києві: автівку розірвало на частини (фото)
    Смертельна нічна ДТП у Києві: автівку розірвало на частини (фото)
    Смертельна нічна ДТП у Києві: автівку розірвало на частини (фото)
    Смертельна нічна ДТП у Києві: автівку розірвало на частини (фото)
    Смертельна нічна ДТП у Києві: автівку розірвало на частини (фото)
    Смертельна нічна ДТП у Києві: автівку розірвало на частини (фото)
    Смертельна нічна ДТП у Києві: автівку розірвало на частини (фото)

    Раніше повідомлялося, що в ніч на 10 грудня вулиці Вадима Гетьмана авто зі служби каршерінга в'їхало у стовп поблизу Індустріального шляхопровода. В результаті аварії загинули двоє людей.

    Теги: ДТП Київ смерть водій автомобіль
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