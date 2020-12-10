Смертельна нічна ДТП у Києві: автівку розірвало на частини (фото)

Автомобіль на швидкості врізався у стовп

На місці ДТП загинули хлопець і дівчина

З’явилися подробиці смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася у ніч на 10 грудня на вулиці Гетьмана в Києві.

Про деталі автокатастрофи повідомляє dtp.kiev.ua.

Попередньо, водій орендного автомобіля «Равон», рухаючись від Шулявки до Севастопольської площі зі спуску максимально розігнався і на повороті дороги вліво поїхав прямо, на тротуар і в стовп.

Від сильного удару автомобіль буквально розірвало на частини, які відлетіли на відстань у 20-30 м. Хлопець-водій і дівчина-пасажирка автомобіля загинули на місці.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 10 грудня вулиці Вадима Гетьмана авто зі служби каршерінга в'їхало у стовп поблизу Індустріального шляхопровода. В результаті аварії загинули двоє людей.