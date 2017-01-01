У Києві Mercedes на польських номерах тікаючи під поліції влетів у п'ять автівок

Водій іномарки перед ДТП поводився дивно: щойно побачив поліцейських - моментально побіг до авто і почав тікати

У суботу пізно ввечері у Києві сталася серйозна ДТП на Дніпровській набережній, поряд з поворотом на вулицю Павла Тичини. Як повідомляє паблік dtp.kiev, іномарка на іноземних номерах тікала від поліції та врізалася у п’ять автомобілів. «Попередньо, водій автомобіля Mercedes (польська реєстрація), ховаючись від погоні патрульної



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Фото: «Київ оперативний» ДТП обійшлася без важких травм

Водій іномарки перед ДТП поводився дивно: щойно побачив поліцейських - моментально побіг до авто і почав тікати

У суботу пізно ввечері у Києві сталася серйозна ДТП на Дніпровській набережній, поряд з поворотом на вулицю Павла Тичини.

Як повідомляє паблік dtp.kiev, іномарка на іноземних номерах тікала від поліції та врізалася у п’ять автомобілів.

«Попередньо, водій автомобіля Mercedes (польська реєстрація), ховаючись від погоні патрульної поліції, врізався в п’ять припаркованих «ялинкою» автомобілів, серед них: Ford, KIA, Subaru і Toyota», - йдеться у повідомленні.

Як додає «Київ оперативний», під час патрулювання, на парковці супермаркету «Сільпо», що на Княжому Затоні, правоохоронці помітили дуже підозрілого чоловіка, який ходив у будівельних перчатках, у капюшоні та заглядав у припарковані автівки.

«Як тільки чоловік побачив поліцейських - моментально побіг до авто Mercedes, сів і почав тікати. Почалось переслідування, яке й завершилося аварією біля торгового центру SilverBreeze», - зазначає паблік.

Зазначається, що ДТП обійшлася без важких травм.

Водій Mercedes затриманий. На місці працюють патрульна поліція, слідчо-оперативна група та КОРД.

Нагадаємо, 30 грудня на Харківщині сталося зіткнення двох автомобілів: 53-річний водій та два пасажири «ВАЗ» від отриманих ушкоджень загинули на місці.