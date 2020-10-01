Суд заарештував рецидивіста, який у Києві зґвалтував 17-річну дівчину



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Правоохоронці затримали 51-річного уродженця Луганської області Фото: Київська міська прокуратура

Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі

Суд обрав безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чоловіку, який 28 вересня у лісопарковій зоні на вулиці Виговського в Києві зґвалтував 17-річну дівчину.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний познайомився з дівчиною, яка має порушення розумового розвитку, та запропонував їй прогулятись лісосмугою. Опинившись у безлюдному місці, зловмисник застосував силу та зґвалтував неповнолітню», - йдеться в повідомленні.

За результатами проведення комплексу слідчих (розшукових) заходів підозрюваного у вчиненні цього злочину вдалося встановити та затримати. Ним виявився 51-річний уродженець Луганської області, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення різних злочинів, провівши загалом у місцях позбавлення волі 24 роки.

За вчинене зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, до поліції про зґвалтування повідомила сама 17-річна дівчина.

Як повідомлялося, колишнього керівника одного з дитячих таборів у Львові звинуватили у розбещенні та зґвалтуванні неповнолітніх дівчат. Правоохоронці знайшли 11 жертв, однак їх може бути більше.