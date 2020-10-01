  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Суд заарештував рецидивіста, який у Києві зґвалтував 17-річну дівчину

    • Розсилка
    Правоохоронці затримали 51-річного уродженця Луганської області - Суд заарештував рецидивіста, який у Києві зґвалтував 17-річну дівчину
    Правоохоронці затримали 51-річного уродженця Луганської області
    Фото: Київська міська прокуратура

    Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі

    Суд обрав безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чоловіку, який 28 вересня у лісопарковій зоні на вулиці Виговського в Києві зґвалтував 17-річну дівчину.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    «Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний познайомився з дівчиною, яка має порушення розумового розвитку, та запропонував їй прогулятись лісосмугою. Опинившись у безлюдному місці, зловмисник застосував силу та зґвалтував неповнолітню», - йдеться в повідомленні.

    За результатами проведення комплексу слідчих (розшукових) заходів підозрюваного у вчиненні цього злочину вдалося встановити та затримати. Ним виявився 51-річний уродженець Луганської області, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення різних злочинів, провівши загалом у місцях позбавлення волі 24 роки.

    За вчинене зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

    Нагадаємо, до поліції про зґвалтування повідомила сама 17-річна дівчина. 

    Як повідомлялося, колишнього керівника одного з дитячих таборів у Львові звинуватили у розбещенні та зґвалтуванні неповнолітніх дівчат. Правоохоронці знайшли 11 жертв, однак їх може бути більше.

    прокуратура Київ суд кримінал діти зґвалтування злочин злочинець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies