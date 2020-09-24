  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Львові екскерівника дитячого табору звинуватили у зґвалтуванні 11 дівчаток

    • Розсилка
    У Львові керівника нелегального табору звинуватили у зґвaлтувaннi 11 неповнолітніх дівчат - У Львові екскерівника дитячого табору звинуватили у зґвалтуванні 11 дівчаток
    У Львові керівника нелегального табору звинуватили у зґвaлтувaннi 11 неповнолітніх дівчат

    Перші випадки зґвалтування датуються ще 2005 роком, коли чоловік працював директором незареєстрованого офіційно молодіжного табору

    Колишнього керівника одного з дитячих таборів у Львові звинуватили у розбещенні та зґвалтуванні неповнолітніх дівчат. Правоохоронці знайшли 11 жертв, однак їх може бути більше.

    Про це повідомили у поліції Львівської області.

    Перші випадки зґвалтування датуються ще 2005 роком, коли чоловік працював директором незареєстрованого офіційно молодіжного табору. Він обирав собі в жертви дівчат віком від 11 до 14 років.

    «Були встановлені жертви зловмисника, на сьогодні – молоді жінки. Багато з них не хотіли згадувати ці події – і їх можна зрозуміти. Проте правоохоронці зібрали доказову базу, достатню для того, щоб ми могли повідомити зловмиснику про підозру у вчиненні 11 злочинів», – розповіли в поліції.

    Сьогодні, 24 вересня, слідчі повідомили чоловіку про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.2 ст.156 (Розбещення неповнолітніх), ч.4 ст.152 (Зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) та ч.1 ст.155 (Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку) Кримінального кодексу України.

    Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному - позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

    Досудове розслідування триває.

    діти Львів розслідування чоловік зґвалтування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies