У Львові екскерівника дитячого табору звинуватили у зґвалтуванні 11 дівчаток



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Львові керівника нелегального табору звинуватили у зґвaлтувaннi 11 неповнолітніх дівчат

Перші випадки зґвалтування датуються ще 2005 роком, коли чоловік працював директором незареєстрованого офіційно молодіжного табору

Колишнього керівника одного з дитячих таборів у Львові звинуватили у розбещенні та зґвалтуванні неповнолітніх дівчат. Правоохоронці знайшли 11 жертв, однак їх може бути більше.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

Перші випадки зґвалтування датуються ще 2005 роком, коли чоловік працював директором незареєстрованого офіційно молодіжного табору. Він обирав собі в жертви дівчат віком від 11 до 14 років.

«Були встановлені жертви зловмисника, на сьогодні – молоді жінки. Багато з них не хотіли згадувати ці події – і їх можна зрозуміти. Проте правоохоронці зібрали доказову базу, достатню для того, щоб ми могли повідомити зловмиснику про підозру у вчиненні 11 злочинів», – розповіли в поліції.

Сьогодні, 24 вересня, слідчі повідомили чоловіку про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.2 ст.156 (Розбещення неповнолітніх), ч.4 ст.152 (Зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) та ч.1 ст.155 (Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному - позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває.