У Києві на Довженка став рух тролейбусів через аварію (фото)
Робітники порвали контактну лінію тролейбусів
У Києві неподалік станції метро «Шулявська» будівельний контейнер на вантажівці сильно порвав контакти тролейбусів. Про це повідомляє Telegram-канал «Київ Оперативний».
Пригода сталася на вулиці Олександра Довженка.
«На Олександра Довженка, неподалік від станції метро Шулявської, внаслідок транспортування якоїсь будівельної будки робітники порвали контактну лінію тролейбусів», – йдеться в повідомленні.
Внаслідок інциденту рух тролейбусів в обох напрямках тимчасово не здійснюється.
Нагадаємо, у Києві на вулиці Сирецькій на розворотному кільці провалився асфальт. У зв’язку з цим затримувався рух тролейбусів №5 по вул. Сирецькій.