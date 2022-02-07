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    У Києві на Довженка став рух тролейбусів через аварію (фото)

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    Аварія сталася неподалік від станції метро &laquo;Шулявська&raquo; - У Києві на Довженка став рух тролейбусів через аварію (фото)
    Аварія сталася неподалік від станції метро «Шулявська»
    фото: Київ оперативний

    Робітники порвали контактну лінію тролейбусів

    У Києві неподалік станції метро «Шулявська» будівельний контейнер на вантажівці сильно порвав контакти тролейбусів. Про це повідомляє Telegram-канал «Київ Оперативний».

    Пригода сталася на вулиці Олександра Довженка.

    «На Олександра Довженка, неподалік від станції метро Шулявської, внаслідок транспортування якоїсь будівельної будки робітники порвали контактну лінію тролейбусів», – йдеться в повідомленні.

    Внаслідок інциденту рух тролейбусів в обох напрямках тимчасово не здійснюється.

    Нагадаємо, у Києві на вулиці Сирецькій на розворотному кільці провалився асфальт. У зв’язку з цим затримувався рух тролейбусів №5 по вул. Сирецькій.

    Теги: Київ громадський транспорт аварія
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    У Києві на Довженка став рух тролейбусів через аварію (фото)